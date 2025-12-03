Der Aktionsring Hilchenbach e.V. und die Stadt Hilchenbach laden ein zum 40. Helchebacher Chresdachsmärtche

(wS/hi) Hilchenbach 03.12.2025 | Freitag, 12. Dezember, 18–22 Uhr • Samstag, 13. Dezember, 14–22 Uhr • Sonntag, 14. Dezember, 12–18 Uhr

Der historische Marktplatz verwandelt sich vom 12. bis 14. Dezember wieder in ein festlich geschmücktes Weihnachtsdorf: Der traditionelle Hilchenbacher Weihnachtsmarkt öffnet seine Tore und heißt Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern willkommen.

In liebevoll dekorierten Fachwerkhütten präsentieren Händlerinnen und Händler eine große Auswahl an Geschenkideen für das bevorstehende Weihnachtsfest. Beleuchtete Sterne, Windlichter, Kerzen, Holz- und Lederarbeiten, Selbstgenähtes, Filzwaren, Accessoires und Keramik laden zum Stöbern und Bummeln ein.

Kulinarische Vielfalt durch Hilchenbacher Vereine

Eine besondere Rolle übernehmen erneut die zahlreichen Vereine der Stadt:

Von rotem und weißem Glühwein, Feuerzangenbowle, Glüh-Gin und heißem Aperol über Kinderpunsch und belgische Biere bis hin zu Suppen, Würstchen, Pommes, Langosch, Reibeplätzchen, Burgern, Kartoffeldrillingen, Röstitalern mit Lachs sowie Waffeln, Krebbelchen und Crêpes ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Auch die beliebte Tombola des Tierschutzvereins Hilchenbach und Umgebung sowie die Räucherforellen der VFG Ferndorftal fehlen nicht.

Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Livemusik an allen Abenden, der überdimensionale Adventskalender an den 24 Rathausfenstern sowie Vorführungen von Kunstschmied Johannes Neus runden das Angebot ab.

Programm für Kinder: Weihnachtsmann, Pferdekutsche und Eisskulptur

Für die jüngsten Besucher gibt es besondere Höhepunkte:

Am Samstag von 15 bis 18 Uhr zeigt ein Eisbildhauer sein Können und lässt das Hilchenbacher Maskottchen Wolle Wolf aus einem Eisblock entstehen.

Am Sonntag ab 13 Uhr erobern die Kinder des AWO-Kindergartens und der Kita Hannes die Bühne. Anschließend fährt der Weihnachtsmann gemeinsam mit zwei Engelchen in einer echten Pferdekutsche vor und verteilt kleine Leckereien. Bereits am Samstag stattet er dem Gerberpark einen Besuch ab.

Lohnender Abstecher zur Wilhelmsburg

In der Wilhelmsburg lädt die Stadtbücherei zu einem großen Bücherflohmarkt ein, ideal für Leseratten, die sich mit Lesestoff für die Winterabende eindecken möchten. Dort ist auch der Hilchenbacher Fotokalender 2025 erhältlich.

Weihnachtsbasar im Gerberpark

Da die Wilhelmsburg aufgrund von Brandschutzauflagen nicht für Verkaufsstände genutzt werden kann, entsteht im Gerberpark ein umfangreicher Weihnachtsbasar. Besucher finden hier filigranes Kunsthandwerk, Holzarbeiten, handgefertigte Karten, Strick- und Häkelwaren, Schmuck, Dekoration und Seifen.

Am Samstag um 15 Uhr sorgt das Musikensemble Feddes Blech für festliche Stimmung.

Die Geschäfte des Gerberparks – der Hilchenbacher Radladen, die Spielzeugkiste und Ernstings Family – haben geöffnet. Zudem gibt es heißen Glühwein, frische Waffeln vom Elternrat des AWO-Kindergartens, eine Indoor-Hüpfburg und Kinderschminken.

Auch viele Läden rund um den Marktplatz öffnen am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Im Buchladen „Bücher buy Eva“ werden am Samstag um 15 und 17 Uhr Weihnachtsgeschichten vorgelesen.

Tipp: Seniorenweihnacht im Diakonischen Seniorenzentrum

Am Samstag, 13. Dezember, von 14 bis 18 Uhr lädt das Diakonische Seniorenzentrum zu einer stimmungsvollen Seniorenweihnacht ein. Geboten werden Kinderschminken, Haubergwaffeln, eine Tombola, selbstgebastelte Arbeiten der Bewohner sowie musikalische Darbietungen. Besonders beliebt: die Alpakas zum Streicheln.

Programmübersicht

Freitag, 12. Dezember 2025

18:00–22:00 Uhr

18:30 Uhr: Duo Spontan (Feelgood Songs), Weihnachtsbühne

Samstag, 13. Dezember 2025

14:00–22:00 Uhr

15:00 Uhr: Duo Spontan, Weihnachtsbühne

Duo Spontan, Weihnachtsbühne 15:00 Uhr: Eisbildhauer, Marktplatz

Eisbildhauer, Marktplatz 15:00 Uhr: Feddes Blech, Gerberpark

Feddes Blech, Gerberpark 16:00 Uhr: Weihnachtsmann an der Hüpfburg, Gerberpark

Weihnachtsmann an der Hüpfburg, Gerberpark 18:30 Uhr: Itzend (Akustik-Oldies, Rock’n’Pop), Weihnachtsbühne

Sonntag, 14. Dezember 2025

12:00–18:00 Uhr

13:00 Uhr: Weihnachtslieder der Hilchenbacher Kindergärten, Weihnachtsbühne

Weihnachtslieder der Hilchenbacher Kindergärten, Weihnachtsbühne 14:00 Uhr: Einfahrt des Weihnachtsmannes, Marktplatz

Einfahrt des Weihnachtsmannes, Marktplatz 15:00 Uhr: Musikschule Frevel, Weihnachtsbühne

Musikschule Frevel, Weihnachtsbühne 16:00 Uhr: daCHOR, Weihnachtsbühne

daCHOR, Weihnachtsbühne 17:00 Uhr: Posaunenchor des CVJM Hilchenbach & gemeinsames Weihnachtsliedersingen

Mit Adventsgruß von Pastor Yesudasan Remias (Kath. Kirchengemeinde)

Hinweis: Öffentliche Toiletten befinden sich im Foyer des Rathauses.