Polizisten wurden Zeugen eines Fahrzeugrennens – Beamte stellten zwei Führerscheine sicher

(wS/ots) Siegen 03.12.2025 | Am späten Dienstagabend (02.12.2025) sind Polizeibeamte

Zeugen eines Fahrzeugrennens auf der Weidenauer Straße geworden.

Die Beamten waren gegen 23.25 Uhr in einem zivilen Streifenwagen in Richtung

Innenstadt unterwegs, als ihnen ein Mercedes, ein BMW und ein VW-Tiguan mit

hoher Geschwindigkeit entgegenkamen.

Die Beamten wendeten und konnten beobachten, wie die drei Fahrzeuge nach wie vor

mit hoher Geschwindigkeit zwei Kreuzungen überfuhren, obwohl die Ampeln auf Rot

standen.

Unter Inanspruchnahme von Blaulicht und Martinshorn gelang es den Polizisten,

den Mercedes im Bereich eines Parkplatzes an der Bismarckstraße anzuhalten.

Da sich der 18-jährige Mercedes-Fahrer und der 19-jährige BMW-Fahrer kannten,

kam dieser ebenfalls zur Anhalteörtlichkeit zurück. Der ebenfalls beteiligte

schwarze VW-Tiguan konnte nicht mehr angetroffen werden.

Die Beamten stellten die Führerscheine der beiden jungen Männer sicher.

Gegen sie ermittelt nun das Siegener Verkehrskommissariat.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Tiguan machen können, werden gebeten,

sich unter der 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.