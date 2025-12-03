News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Polizei bittet um Hinweise nach zwei Einbrüchen in Deuz

3. Dezember 202513
(wS/ots) Netphen 03.12.2025 | Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag (02.12.2025) in zwei Einfamilienhäuser in Netphen-Deuz eingebrochen.

In der Zeit von 05:30 Uhr bis 17:40 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zugang zu einem Einfamilienhaus im Jasminweg. Im Inneren des Hauses wurden sämtliche Schränke durchwühlt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Bargeld und Schmuck entwendet.

Nur einige Straßen weiter, im Narzissenweg, kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Dort durchwühlten die Einbrecher ebenfalls zahlreiche Schränke. Die Tatzeit auf 16:00 Uhr bis 19:00 eingegrenzt werden.

Auch hier wurde Schmuck entwendet.

Das Kriminalkommissariat Siegen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0.

