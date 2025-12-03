Einbruch in Anzhausen – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Wilnsdorf 03.12.2025 | Am Dienstagabend (02.12.2025) ist es zu einem

Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wilnsdorf-Anzhausen gekommen.

Zwischen 18:20 Uhr und 19:05 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter

Zugang zu einem Haus in der Straße Am Obstgarten in Anzhausen. Die Täter

durchwühlten Schubladen und Schränke.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde Schmuck entwendet.

Das Kriminalkommissariat Siegen hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0.