News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Einbruch in Anzhausen – Polizei sucht Zeugen

3. Dezember 202517
(wS/ots) Wilnsdorf 03.12.2025 | Am Dienstagabend (02.12.2025) ist es zu einem
Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wilnsdorf-Anzhausen gekommen.

Zwischen 18:20 Uhr und 19:05 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter
Zugang zu einem Haus in der Straße Am Obstgarten in Anzhausen. Die Täter
durchwühlten Schubladen und Schränke.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde Schmuck entwendet.

Das Kriminalkommissariat Siegen hat die Ermittlungen übernommen und bittet
Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0.

Symbolfoto

