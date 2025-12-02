News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Stromleitung fällt auf Wohnhaus – Feuerwehr und Polizei in Kreuztal im Einsatz

2. Dezember 2025169
(wS/red) Kreuztal 02.12.2025 | Am Dienstagabend gegen 22.25 Uhr rückten die Feuerwehr Kreuztal und die Polizei zu einem Einsatz in der Dörrwiesenstraße aus. Das gemeldete Stichwort lautete „Stromleitung auf Haus“.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung: Eine herabgesackte Leitung lag auf dem Dach eines Wohnhauses. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr überprüften die Lage sorgfältig. Anschließend wurde der zuständige Energieversorger verständigt, um die notwendigen Maßnahmen einzuleiten.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Ursache für das Herabfallen der Leitung ist noch unklar.

Die Feuerwehr hat die Einsatzstelle an den Netzbetreiber übergeben, welcher die Reparatur der Leitung mithilfe eines Hubsteigers durchführen wird. (23:15 Uhr)

Foto: wirSiegen.de

