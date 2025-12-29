News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Stadtteile

Diebe klauen Diesel und diverse Werkzeuge samt einer Rüttelplatte oberhalb des Skihangs in Lützel

29. Dezember 20254
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Hilchenbach 29.12.2025 | Unbekannte hatten es auf die Baustelle rund um das Lokal oberhalb des Skihangs in Lützel abgesehen. In der Zeit zwischen Freitagabend (26. Dezember; 22:00 Uhr) und dem Samstagmorgen (08:00 Uhr) haben die Täter einen von mehreren vor Ort befindlichen Baucontainern aufgebrochen.
Als die Arbeiten vor Ort am Samstagmorgen wieder aufgenommen werden sollten, fiel den Arbeitern der aufgebrochene Container auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter über ein Dutzend Dieselkanister sowie Dieselkraftstoff. Außerdem entwendeten sie einen Trennschleifer sowie eine Dieselpumpe.

Eine Rüttelplatte, welche sich außerhalb des Containers befand, nahmen die Einbrecher ebenfalls mit. Der Beuteschaden liegt bei rund 10.000 Euro. Alleine die ca. 600 bis 700 kg schwere Rüttelplatte hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Täter müssen zum Abtransport ein entsprechend geeignetes Fahrzeug verwendet haben.

Die Kreuztaler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet darum, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen unter der Rufnummer 02732/909-0 zu melden.

Symbolbild

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag 32. Auflage direkt nach dem Jahreswechsel - Zoff dem Stoff 2026 steht in den Startlöchern

Anzeige

Archivkalender

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten