Hochzeits- & Eventmesse Siegen: Am 17. und 18. Januar 2026 in der Siegerlandhalle

(wS/si) Siegen 29.12.2025 | Hochzeits- und Eventmesse Siegen: Wartet nicht auf den perfekten Moment, nehme den Moment und macht ihn perfekt.

Wer (s)ein Event 2026/2027 plant, sollte den Besuch der Siegener Hochzeits- und Eventmesse unbedingt fest im Kalender eintragen. Die Messe für JA-Sager und Partyplaner. Denn hier präsentieren sich über 70 Aussteller auf 4000 qm – die besten Adressen rund um Hochzeit & Event.

Die Messe ist ein Event für Love, Style & Celebration. Anprobieren, kaufen, informieren, riechen, fühlen, schmecken – alles an einem Ort. Für jede Feier, jeden Look, jedes Budget. Und so individuell wie noch nie.

Vor Ort eine mega Auswahl an Hochzeitsmode, Kleidern, Mix & Match Zweiteiler, Anzügen.

Auch für den Abi-Ball, das Jubiläum, die Vereinsfeier oder die coole Party. Aktionen zum Mitmachen wie Florale Workshops und Weintastings, Kostproben von Hochzeits- und Motivtorten, Cocktails, Modenschauen, Gesangspräsentationen. Alles, was eine Feier unvergesslich macht – direkt zum Anfassen und Ausprobieren. Egal ob große oder kleine Feier.

Persönliche Beratung von Profis, ganz individuell und einzigartig. Und für das Live-Erlebnis gibt es viele Gewinnspiele, Rabatte und Sonderaktionen.

Wer ein ganz besonderes Schnäppchen sucht – und damit auch noch Gutes tun will – der ist genau richtig im Charity-Corner. Unserer Aktion mit Herz.

Die Aussteller verkaufen über einen Gemeinschaftsstand Ausstellungsstücke, Produkte aus der vergangenen Saison, aus Musterkollektionen oder Überproduktionen. Zum vergünstigten Preis und zudem anteilig für den guten Zweck. in %Anteil der Einnahmen wird an die Kinderinsel der DRK-Kinderklinik und den ASB Wünschewagen gespendet.

On top erhält jede/r Besucher unsere Messetasche inclusive einem neuen, exclusiven Hochzeits- und Eventmagazin. Mit allen Ausstellern, mit Tipps und vielen Informationen.

Auf der Bühne:

Samstag, 17.01.

12.15 Uhr Begrüßung durch Bürgermeister Tristan Vitt

inclusive Hochzeitstortenanschnitt mit Café Klarfeld

13.00 Uhr Große Fashion- und Styling-Show mit

Brautmoden Hartmann / BeautySalon Jasmin Shams / Barkeeper Jrgen Kraus/

Fischer Pyrotechnik / IRLE Brauerei / KreativAtelier / Juwelier Linschmann /

Magic Couture Olga Muth / SiEl Braut- und Abendmode / Stilfest Hochzeits-

und Eventfloristik / Süss und wolkig Braut- und Abendmode /

Theis Herrenmoden GmbH & Co. KG / XUITS Maßanzüge

Choreografie: Helga Flusche Fashion-Agentur

14.00 Uhr Eventmusic mit Christina – My Voice 4 you

15.00 Uhr Julia Jeschke/Freie Rednerin (IHK):

Traut Euch – Frei heraus, frei von Zwängen, frei von Langeweile,

voller Herzlichkeit und Individualität

16.00 Uhr Große Fashion- und Styling-Show (analog 13 Uhr)

Sonntag, 18.01.

13.00 Uhr Ina Hock präsentiert: Hochzeitssängerin Nelli Lu

14.00 Uhr Große Fashion- und Styling-Show (wie vor)

15.00 Uhr Gottes Segen – kefb Südwestfalen & Dekanat Siegen &

Ev. Kirchenkreis Siegen-Wittgenstein

Moderation: Ann-Christin Schmidt

Weitere Infos: www.hochzeitsmesse-siegen.de



sowie www.instagram.com/hochzeitsundeventmesse_siegen

Tickets sind erhältlich im Ticketshop der Siegerlandhalle, an der Tageskasse oder online über www.reservix.de

12 EUR/Tagesticket

50 EUR/5 Pers. Love & Friends Tagesticket

Veranstalter: Siegerlandhalle