News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen



Stadtteile

Diebstähle in Unglinghausen – Polizei sucht Zeugen

1. Dezember 20254
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Netphen 01.12.2025 | In der Nacht von Donnerstag (27.11.2025) auf Freitag (28.11.2025) haben unbekannte Täter diverse Wertgegenstände aus mehreren Fahrzeugen in Netphen-Unglinghausen entwendet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die Autos unverschlossen. Die Tatzeit kann auf einen Zeitraum von 17:15 Uhr bis 07:30 Uhr eingegrenzt werden.

Außerdem wurden in Unglinghausen zwei Fahrräder geklaut. Zum einen handelt es sich um ein Damen Mountainbike der Marke Bulls in schwarz sowie um ein Herren Mountainbike der Marke Müsing in weiß mit roter Aufschrift.

Ersten Ermittlungen nach könnten alle Diebstähle in Zusammenhang stehen.

Zur Höhe des Beuteschadens kann bislang keine Angabe gemacht werden.

Das Kreuztaler Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 – 0.

Symbolfoto: wirSiegen.de
Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der K33 - 57-Jähriger leicht verletzt

Anzeige


Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Inhalt entsperren
Weitere Informationen



Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
« NovemberJanuar »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten