Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der K33 – 57-Jähriger leicht verletzt

(wS/ots) Erndtebrück 01.12.2025 | Am Freitagnachmittag (28.11.2025) ist es auf der K33
zwischen Erndtebrück und Rüppershausen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem
eine Person leicht verletzt wurde. Die K33 musste kurzzeitig voll gesperrt
werden.
Gegen 16:20 Uhr war eine 18-Jährige mit einem schwarzen Skoda aus Erndtebrück in
Richtung Rüppershausen unterwegs. In einer Kurve geriet sie in den Gegenverkehr.
Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden schwarzen Mercedes.
Der 57-jährige Mercedesfahrer wurde leicht verletzt und begab sich eigenständig
in medizinische Behandlung. Die 18-Jährige blieb unverletzt.
Ersten Schätzungen nach entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro.
Während der Unfallaufnahme wurde die K33 für ca. 30 Minuten voll gesperrt.
Ob eine nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich gewesen sein könnte,
ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Bad Berleburger
Verkehrskommissariat übernommen hat.