Der Dortmunder Weihnachtsmarkt und sein weltberühmter Weihnachtsbaum

(wS/red) Dortmund 30.11.2025 | Nur etwa 70 Minuten Autofahrt von Siegen entfernt wartet eines der stimmungsvollsten und bekanntesten Weihnachtsziele Deutschlands: der Dortmunder Weihnachtsmarkt. Er zählt nicht nur zu den größten des Landes – er beherbergt auch ein Highlight, das weit über die Grenzen NRWs hinaus bekannt ist: den größten Weihnachtsbaum der Welt.

🎄 Der berühmte Dortmunder Weihnachtsbaum – 45 Meter hoch und weltweit einzigartig

Der Weihnachtsbaum auf dem Hansaplatz ist ein echtes Superlativ-Bauwerk. Laut offizieller Angaben ist der Dortmunder Baum 45 Meter hoch, besteht aus rund 1.200 Rotfichten und ist mit beeindruckenden 138.000 LEDs geschmückt. Eine vier Meter hohe Engelsspitze krönt das gewaltige Konstrukt.

Der Baum bildet jedes Jahr das Herz der „Dortmunder Weihnachtsstadt“. Schon aus der Ferne ist er zu sehen – und spätestens beim ersten Blick nach oben versteht man, warum Besucher aus ganz Europa anreisen, um dieses Winterwahrzeichen einmal live zu erleben.

✨ Vom 21. November bis 30. Dezember 2024 geöffnet

Der Weihnachtsmarkt erstreckt sich über zahlreiche Plätze in der Dortmunder Innenstadt – allen voran über den Hansaplatz, den Alten Markt, die Kleppingstraße und die Bereiche rund um die Reinoldikirche.

Öffnungszeiten

(amtlich bestätigt aus der Weihnachtsstadt Dortmund)

Mo–Do: 11:00 – 21:00 Uhr

11:00 – 21:00 Uhr Fr & Sa: 11:00 – 22:00 Uhr

11:00 – 22:00 Uhr So: 12:00 – 21:00 Uhr

12:00 – 21:00 Uhr 24.12.: 11:00 – 14:00 Uhr (teilweise geöffnet)

11:00 – 14:00 Uhr (teilweise geöffnet) 25.12.: geschlossen

geschlossen 26.12.: 12:00 – 21:00 Uhr

12:00 – 21:00 Uhr 27.–30.12.: 11:00 – 21:00 Uhr

Ein echtes Plus: Viele Glühwein- und Imbissstände haben abends bis zu eine Stunde länger geöffnet.

🍷 Kulinarik & Preise – erstaunlich fair

Die Dortmunder Weihnachtsstadt ist bekannt für ihr breites kulinarisches Angebot. Neben Klassikern wie Bratwurst, Reibekuchen oder gebrannten Mandeln gibt es ein erweitertes Sortiment mit veganen und vegetarischen Speisen sowie Milchreis.

Ein sympathisches Detail für Preisbewusste:

➡️ Ein Becher Glühwein kostet nur 3,50 € – ein im Vergleich zu vielen anderen Städten sehr moderater Preis.

Auch die begehrten Glühweintassen sind jedes Jahr ein Highlight. 2024 trägt sie z. B. ein Pinguin-Motiv – ein beliebtes Sammlerstück.

🌟 Lichtinstallationen & Atmosphäre

Entlang der Kampstraße sorgen acht aufwendige Lichtinstallationen unter dem Motto „Dortmunder Zeitreise“ für eine besondere Stimmung. Sie zeigen Stationen aus der Dortmunder Stadtgeschichte – ein echtes Highlight für alle, die beim Bummeln gerne noch etwas entdecken möchten.

Mehrmals täglich gibt es musikalische Darbietungen, Chöre, kleine Bühnenprogramme und viele liebevoll dekorierte Hütten mit handwerklichen Besonderheiten.

🚗 Unsere Empfehlung für Besucher aus Siegen: Parkhaus Hansaplatz

Für Besucher aus Siegen, die mit dem Auto anreisen, ist das Parkhaus Hansaplatz die eindeutig beste Empfehlung:

extrem nah am Weihnachtsmarkt – nur ca. 100 Meter bis zum riesigen Weihnachtsbaum

– nur ca. 100 Meter bis zum riesigen Weihnachtsbaum Adresse: Hansaplatz 1, 44137 Dortmund

Hansaplatz 1, 44137 Dortmund Einfahrtshöhe: 1,95 m

1,95 m 588 Stellplätze

2,00 € für die erste Stunde, 3,80 € für zwei Stunden (DOPARK-Tarif)

Für spontane Besucher zeigt die Stadt Dortmund außerdem oft Echtzeitdaten an – so sieht man schnell, wie viele Plätze frei sind.

Alternativ bietet Dortmund mehrere Park-&-Ride-Anlagen (z. B. Hauptfriedhof, Schulte-Rödding, Hafen). Dort ist das Parken bis 24 Stunden kostenlos, wenn man das ÖPNV-Ticket nutzt.

🎁 Warum dieser Weihnachtsmarkt ein perfekter Ausflug ist

einer der größten Weihnachtsmärkte Deutschlands

weltgrößter Weihnachtsbaum

wunderschöne, hochwertige Stände

fair kalkulierte Preise

perfekt erreichbar per Auto oder Bahn

viel Atmosphäre, Musik, Licht und Gastronomie

Fazit:

Der Dortmunder Weihnachtsmarkt ist einer der schönsten Adventsziele in NRW – und von Siegen aus ein idealer Tages- oder Abendtrip. Besonders der gigantische Weihnachtsbaum ist ein Erlebnis, das man einmal gesehen haben sollte. Mit guten Parkmöglichkeiten, fairen Preisen und einer großartigen Atmosphäre ist er ein echter Reisetipp für die wirSiegen.de-Community.

Wir waren an diesem Wochenende selbst zwei Tage vor Ort und haben die besondere Atmosphäre in vollen Zügen genossen – wir wünschen allen Besucherinnen und Besuchern eine ebenso wundervolle Zeit und viel Spaß in der Dortmunder Weihnachtsstadt!

Foto: wirSiegen.de