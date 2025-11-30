Großes Lichterspektakel: 5. Lichterfahrt in Siegen am 7. Dezember 2025

(wS/red) Siegen 30.11.2025 | Funkelnde Einsatzfahrzeuge, leuchtende Weihnachtsmotive und fröhliche Gesichter: Am 7. Dezember 2025 findet in Siegen die 5. Lichterfahrt statt. Präsentiert wird das stimmungsvolle Event von US-Einsatzfahrzeuge e.V., die erneut mit einer festlich geschmückten Kolonne durch die Stadt ziehen.

Der Startschuss fällt an der DRK-Kinderklinik Siegen, wie es auf dem Veranstaltungsplakat deutlich hervorgehoben ist. Von dort aus führt die Route – im Plan auf Seite 1 des Plakats dargestellt – quer durch zahlreiche Stadtteile: unter anderem über Weidenauer Straße, Freudenberger Straße, Koblenzer Straße, Lindenberg, Birlenbacher Straße, Häutebachweg, Kölner Straße, Leimbachstraße und viele weitere markierte Punkte – bis schließlich das Ziel wieder erreicht wird.

Bereits in den vergangenen Jahren lockte der festliche Fahrzeugkorso zahlreiche Besucher an die Straßenränder. Zwischen strahlenden Lichtern, amerikanischen Einsatzfahrzeugen und weihnachtlicher Musik bietet die Lichterfahrt ein außergewöhnliches Erlebnis für Familien, Fahrzeugfans und alle, die sich auf die Adventszeit einstimmen möchten.

Fahrtroute der 5. Lichterfahrt in Siegen, wie sie auf dem Plakat (Seite 1) dargestellt ist:

Start:

DRK Kinderklinik Siegen

Route laut Streckenplan auf dem Plakat:

Von der Kinderklinik Richtung Weidenauer Straße Weiter über die Freudenberger Straße Koblenzer Straße Leimbachstraße Durch Lindenberg Weiter über Birlenbacher Straße Häutebachweg Kölner Straße Spandauer Straße Wittgensteiner Straße Weiter Richtung Jung-Stilling-Kliniken / TÜV Nord Zurück in Richtung Innenstadt / City-Galerie Siegen Über verschiedene Abschnitte der Weidenauer Straße zurück Richtung Start/Ziel

Ziel:

Wieder an der DRK Kinderklinik

Die auf dem Plakat abgebildete rote Streckenlinie zeigt einen großen Rundkurs durch Siegen, hauptsächlich entlang der bekannten Hauptverkehrsadern im Stadtgebiet.

Unterstützt wird die Veranstaltung unter anderem von Radio Siegen, Siegerländer Star Wars Fans, Overdrive Garage, Jung & Dilling und weiteren lokalen Partnern.

Mit der festlich illuminierten Parade setzen die Veranstalter ein Zeichen der Gemeinschaft und Weihnachtsfreude – und laden alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, am 7. Dezember die Straßen Siegens in ein funkelndes Lichtermeer zu verwandeln.