Schwerer Unfall auf der B55: Ein Toter und mehrere Schwerverletzte bei Oberveischede

30. November 2025966
(wS/ots) Olpe 30.11.2025 | Am 30. November gegen 17:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Oberveischede. Ein 30-Jähriger geriet mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin auf der B55 zwischen Olpe und Lennestadt aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Er stieß dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, welches mit drei Personen im Alter zwischen 18 und 58 Jahren besetzt war. Der 58 Jahre alte Beifahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die weiteren Insassen der beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden schwerverletzt in verschiedene Krankenhäuser verbracht.

Der betroffene Straßenabschnitt ist für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Fotos: Markus Klümper – Sauerlandreporter

