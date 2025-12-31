Endspurt 2025: Ein herzliches Dankeschön und die besten Wünsche für 2026!

(wS/red) Kreuztal 31.12.2025 | Liebe Freunde und Follower, liebe Nachbarn im Siegerland und herzliche Grüße an alle, die uns aus der Ferne begleiten,

die letzten Stunden des Jahres brechen an. Während überall in unserer Region die Vorbereitungen für den Abend laufen, halten wir einen Moment inne, um einfach mal Danke zu sagen.

Danke an euch alle für ein ereignisreiches Jahr 2025. Ob treue Leser, Werbepartner, Pressesprecher, Kollegen oder Wegbegleiter – ihr seid es, die wirSiegen.de mit Leben füllen. Die Zusammenarbeit und das Vertrauen, das wir über die Jahre erfahren dürfen, sind für uns das schönste Geschenk.

Ein Appell, der uns am Herzen liegt: Während wir heute Abend gemeinsam feiern, sind viele Menschen für uns im Einsatz. Ob bei der Feuerwehr, im Rettungsdienst, bei der Polizei oder in den vielen weiteren Hilfsorganisationen – sie alle sorgen dafür, dass wir sicher ins neue Jahr kommen.

Doch unser Dank gilt heute auch allen anderen, die arbeiten, während die Region feiert: Den Teams in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, den Taxifahrern, den Beschäftigten im ÖPNV und allen, die in dieser Nacht ihren Dienst tun.

Wir wünschen uns von Herzen ein friedliches Silvesterfest für alle. Lasst uns das Jahr 2026 mit Respekt und Anstand begrüßen. Gewalt gegen diejenigen, die uns helfen und schützen, darf niemals zum Alltag gehören.

Bitte passt aufeinander auf und zeigt all jenen, die heute Dienst haben, die Wertschätzung, die sie verdienen. Ein Lächeln oder ein nettes Wort sind der beste Start ins neue Jahr.

Wir wünschen euch und euren Liebsten einen fantastischen Rutsch, viel Gesundheit und ein glückliches, friedvolles Jahr 2026!

Auf ein neues Kapitel – wir sehen uns im nächsten Jahr!

Euer Team von wirSiegen.de















