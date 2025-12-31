Gasalarm im Kulturbahnhof Kreuztal: Feuerwehr gibt Entwarnung nach Gasgeruch im Restaurant

(wS/red) Kreuztal 31.12.2025 | Ein vermuteter Gasgeruch hat am frühen Dienstagabend einen Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften in der Bahnhofstraße ausgelöst. Gegen 17.30 Uhr wurde aus der Küche des Restaurants La Calabria ein möglicher Gasgeruch gemeldet.

Nach Angaben vor Ort hatte ein Mitarbeiter den Geruch wahrgenommen. Eine Angestellte informierte daraufhin einen Verantwortlichen der Stadt Kreuztal, die Eigentümerin des Gebäudes am Kulturbahnhof ist. Von dort aus wurde umgehend die Feuerwehr alarmiert. Das Restaurant wurde vorsorglich geräumt, rund 50 Gäste hielten sich etwa 20 Minuten vor dem Gebäude auf.

Die Feuerwehr führte unter Atemschutz Messungen in der Küche durch, konnte jedoch keine gefährlichen Gaskonzentrationen feststellen. Auch ein eindeutiger Gasgeruch war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr wahrnehmbar. Weitere Kontrollen erfolgten im Kellerbereich am Gasanschluss.

Aus Sicherheitsgründen wurde der Haupthahn vorsorglich geschlossen. Gegen kurz vor 18 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden, die Gäste durften wieder in das Restaurant zurückkehren. Der Einsatz wurde anschließend beendet.

Der Betrieb konnte danach fortgesetzt werden. Der Gasanschluss darf jedoch erst nach einer Überprüfung durch eine Fachfirma wieder geöffnet werden. Verletzt wurde niemand.

Fotos: wirSiegen.de







