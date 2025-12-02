In der Volksbank Siegen: Preisträger für Umwelt und Klima ausgezeichnet

(wS/vob) Siegen 02.12.2025 | Bei einer Feierstunde wurden gestern (Montag, 1. Dezember 2025) zwei wichtige Preise der Stadt Siegen verliehen: der pädagogische Umweltpreis und der Klimaschutzpreis.

Bürgermeister Tristan Vitt und Volksbank-Bereichsleiter Bernd Schöle überreichten die von der Volksbank in Südwestfalen eG bereitgestellten Preisgelder in Höhe von 3.000 Euro. „Die prämierten Projekte zeigen, wie aktiv und verantwortungsbewusst unsere Stadtgesellschaft an Klima- und Umweltschutz mitarbeitet. Wir als Stadt Siegen möchten nicht nur große Leistungen auszeichnen, sondern vor allem zeigen, wie wichtig es ist, schon in jungen Jahren Verantwortung für Natur und Umwelt zu übernehmen“, betonte Bürgermeister Tristan Vitt mit einem Dank an die Preisträgerinnen und Preisträger. Bernd Schöler betonte: „Das Engagement der Geehrten ist ein starkes Zeichen dafür, wie sehr nachhaltiges Handeln in Siegen praktisch gelebt wird.“ Für die städtische Umwelt- und Klimaabteilung ist die Preisvergabe ein Beleg dafür, wie wichtig Umweltbildung und Klimaschutz für eine nachhaltige Stadtentwicklung sind; Lars-Ole Daub als Abteilungsleiter dankte allen, die sich um die Preise beworben hatten.

Der Klimaschutzpreis ging in diesem Jahr an die W. Hundhausen Bauunternehmung GmbH, die für den Neubau ihres innovativen Plus-Energie-Verwaltungsgebäudes in Siegen-Weidenau ausgezeichnet wurde. Das Projekt, für das ein Preisgeld von 1.500 Euro vergeben wurde, setzt durch eine energieeffiziente und nachhaltige Bauweise, eine klimafreundliche Gebäudetechnik sowie eine große Photovoltaikanlage neue Maßstäbe. Im Betrieb reduziert das Gebäude seinen CO2-Ausstoß um rund 67 Prozent.

Für den Pädagogischen Umweltpreis wurden vier Bewerbungen eingereicht, die die Jury alle überzeugten. Den 1. Platz erreichte die Diesterweg-Schule, die für ihre naturpädagogische Projektwoche „Auf in die Natur – Natur entdecken“ mit 600 Euro ausgezeichnet wurde. Die Schule ermöglichte ihren Schülerinnen und Schülern an verschiedenen Lernorten den Wald, sowie seine Tierwelt und ökologischen Zusammenhänge kennenzulernen.

Den 2. Platz, jeweils mit 400 Euro dotiert, ging an zwei Einrichtungen: Die Gesamtschule Auf dem Schießberg hat ihren Schulgarten reaktiviert, um neue Lebensräume wie Hochbeete, Teichzonen und eine „Benjeshecke“ – eine aus Totholz angelegte, begrünte Hecke – zu schaffen. Die Ganztagshauptschule Achenbach überzeugte mit einem Projekt, bei dem Jugendliche traditionelle Arbeiten im Siegerländer Hauberg kennenlernen und im Anschluss ein regionaltypisches Schanzenbrot backten.

Der 3. Platz wurde mit 100 Euro an den Umweltausschuss der Kirchengemeinde Klafeld vergeben. Sein Reparatur-Treff, getragen von einem Team ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer, ermöglicht kostenlose Reparaturen von Elektrogeräten und leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Müllvermeidung und Ressourcenschonung.



Bürgermeister Tristan Vitt (6.v.r.) mit den Preisträgerinnen und Preisträgern des pädagogischen Umweltpreises und Klimaschutzpreises der Stadt Siegen

Foto: Stadt Siegen