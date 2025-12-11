Ladendiebe klauen Tonie-Figuren im Wert von mehreren tausendEuro

(wS/ots) Bad Berleburg 11.12.2025 | Ein Rotlichtverstoß an einer Ampel ist einem Diebespärchen

zum Verhängnis geworden.

Ein 39-jähriger BMW-Fahrer sowie seine 21-jährige Beifahrerin waren am gestrigen Mittwochabend (10. Dezember) auf der Lahnstraße in Bad Laasphe unterwegs. Hier führte die Polizei zu diesem Zeitpunkt eine gezielte Überwachung der Ampel im Bereich Lahnstraße/Gartenstraße durch. Als der BMW bei Rot über die Ampel fuhr, hielten die Beamten das Fahrzeug an. Bei der Kontrolle des Pärchens ergaben sich Hinweise darauf, dass sie bereits in der Vergangenheit im Bereich von Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten waren.

Eine genaue Inaugenscheinnahme des BMW führte dazu, dass die Ordnungshüter im Kofferraum zwei volle Müllbeutel mit originalverpackten Tonie-Figuren sowie mehrere Großpackungen Rasierklingen entdeckten. Einen glaubhaften Eigentumsnachweis konnten die beiden nicht vorweisen.

Aufgrund des Verdachts des Diebstahls wurde das Pärchen vorläufig festgenommen und die Müllbeutel samt Inhalt sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass allein die Tonie-Figuren einen Wert von mehr als 3000 Euro haben. Einen Teil der Figuren konnte bereits einem aktuellen Ladendiebstahl aus einem Bad Laaspher Drogeriemarkt zugeordnet werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Derzeit läuft insbesondere die Zuordnungen weiterer Tatorte.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft konnten die beiden Beschuldigten nach Zahlung einer Sicherheitsleistung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden.