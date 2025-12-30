News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Orgelmatinée zum Abschluss der Weihnachtszeit am 11.01.2026

30. Dezember 20251
(wS/hl) Siegen 30.12.2025 | In der Matinée am 11. Januar spielt Helga Maria Lange im Anschluss an die Messe in St. Joseph, Weidenauer Straße Variationen aus der Barockzeit, der Romantik und der Moderne über Weihnachtslieder von Johann Gottfried Walther (1684 – 1748), Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), Gustav Hecht (1851 – 1932), Karl Alois Mack (1867 – 1940),Max Springer (1877 – 1954), June Nixon (*1942) und Kenneth D. Varner (*1966).

Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten.

Helga Maria Lange – Dekanatskirchenmusikerin/Lehrbeauftragte

