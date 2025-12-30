Hilchenbach sucht die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2025

(wS/hi) Hilchenbach 30.12.2025 | Erfolge soll man feiern! Der Stadt Hilchenbach ist es daher ein großes Anliegen, Sportlerinnen und Sportler, die in diesem Jahr an überregionalen Wettkämpfen erfolgreich teilgenommen haben, bei ihrem beliebten „Rendezvous der Besten“ zu ehren.



Der Stadtsportverband und die Stadt Hilchenbach suchen deshalb die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2025 für die Ehrung am Donnerstag, 19. März 2026, im kmd am Bernhard-Weiss-Platz. Bewerben können sich Hilchenbacher Mannschaften sowie Sportlerinnen und Sportler, die entweder ihren Hauptwohnsitz in der Stadt Hilchenbach haben oder anzuerkennende Leistungen für einen im Stadtgebiet ansässigen Sportverein erzielt haben.



Weitere Einzelheiten stehen in der Ordnung für Sportlerehrungen in der Stadt Hilchenbach.

Diese kann unter www.hilchenbach.de in der Rubrik Freizeit & Sport – Sporterfolge – Sportler des Jahres heruntergeladen werden.

Neben den besonders erfolgreichen Athletinnen und Athleten können auch Personen geehrt werden, die sich um die Organisation und Förderung des Sports in herausragender Weise verdient gemacht oder über einen längeren Zeitraum hinweg vorbildliche sportliche Leistungen erbracht haben.



Die Vorschläge können bis spätestens Freitag, 30. Januar 2026, an die Stadt Hilchenbach, Markt 13, 57271 Hilchenbach, gesendet werden.

Ansprechpartnerinnen bei der Stadtverwaltung sind Carola Vorländer (Telefon 02733/288-202, E-Mail: c.vorländer@hilchenbach.de) und Christa Michel (Telefon 02733/288-143, E-Mail: c.michel@hilchenbach.de).



Vorschläge machen in der Regel die Sportvereine der Stadt Hilchenbach. Aber auch Einwohnerinnen und Einwohner können eine Person melden, der für eine Ehrung in Frage kommt.