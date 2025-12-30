Spiritualität in der Begleitung sterbender Menschen

(wS/dia) Siegen 30.12.2025 | Ehrenamtliche des Ambulanten Ev. Hospizdienstes Siegerland beenden Fortbildung

Menschen in ihrer letzten Lebensphase nicht allein zu lassen und ihnen sowie ihren Angehörigen Halt zu geben – diese Aufgaben übernehmen Frauen und Männer, die sich beim Ambulanten Ev. Hospizdienst Siegerland zu ehrenamtlichen Hospizbegleitern ausbilden lassen. Zwölf von ihnen haben nun erfolgreich eine Fortbildung abgeschlossen, in der sie das Thema „Spiritualität in der Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen und ihrer Angehörigen“ in den Fokus gerückt haben. In einer feierlichen Runde im Siegener Sophienheim nahmen sie ihre Zertifikate entgegen.

Der Kurs startete im März, erstreckte sich über zehn Abende und wurde inhaltlich, pädagogisch und seelsorgerisch von Pfarrer Armin Neuser-Moss, Seelsorger im Hospizdienst, geleitet. Dabei behandelten die Teilnehmer unter anderem Themen wie die eigene spirituelle Biographie, den Sinn des Lebens, Krankheits- und Krisenbewältigung und Sichtweisen anderer Religionen auf das Leben.

„Die ehrenamtlichen begleiten Menschen in Grenzsituationen. Daher haben wir uns im Kurs auch mit der Frage beschäftigt, welche spirituellen Bedürfnisse haben Menschen an ihrem Lebensende und wie kann ich sie im Kontakt erkennen und darauf eingehen?“, erklärte Neuser-Moos. Gemeinsam mit Thea Rabenau, Koordinatorin des Hospizdienstes, gratulierten sie den Teilnehmenden zum erfolgreichen Abschluss und überreichten die Zertifikate.



Der Ambulante Ev. Hospizdienst Siegerland, getragen von der Diakonie in Südwestfalen, freut sich über jeden, der sich für dieses wichtige Ehrenamt begeistern kann. Besonders willkommen sind männliche Interessenten sowie junge Erwachsene. Bei Fragen oder zur Anmeldung steht Thea Rabenau unter der Telefonnummer 0271/333 6670 oder per E-Mail an thea.rabenau@diakonie-sw.de zur Verfügung. Die Arbeit orientiert sich an christlichen Werten, ist aber für Menschen aller Glaubensrichtungen offen.

