Raum Ferndorf: Täter zwei Mal erfolgreich bei Diebstahl aus Pkw

(wS/ots) Kreuztal 30.12.2025 | Im Zeitraum von Sonntag auf Montag (29. Dezember) sind zwei Mal im Raum Ferndorf unter anderem Geldbörsen aus geparkten Autos entwendet worden.

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag gelangte ein unbekannter Täter in einen unverschlossen abgestellten VW Passat im Bereich der Marburger Straße. Im Fahrzeug befand sich eine Geldbörse. Der Täter „bediente“ sich und entnahm Bargeld und Geldkarten.

Nur ein paar hundert Meter entfernt kam es in der Nacht zwischen Sonntag und Montag zu einem weiteren Diebstahl aus einem Pkw. An dem abgestellten Volvo gelangte der Täter auf bislang nicht bekannte Weise in das Fahrzeug, dass laut Anzeigenerstatter verschlossen gewesen sein soll. Auch hier lag eine Geldbörse im Wagen. Diese nahm der Täter an sich. In der Folge nutzte er die so erbeuteten Geldkarten an einem Zigarettenautomaten.

Die Kreuztaler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegenstand der Ermittlungen ist insbesondere, ob bei beiden Diebstählen der gleiche Täter agierte und somit ein Tatzusammenhang besteht.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02732/909-0 zu melden.

Vor dem Hintergrund der beiden Taten weist die Polizei nochmals auf Folgendes hin: Verschließen Sie Ihr geparktes Fahrzeug. Lassen Sie keine Wertsachen im abgestellten Auto liegen.