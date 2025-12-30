Einbruch in metallverarbeitende Firma – Täter brachen offenbar Tat ab – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Bad Berleburg – Weidenhausen 30.12.2025 | Vermutlich in der Nacht zum 22. Dezember hat ein Einbruch in eine Metallrohrzieherei im Bad Berleburger Ortsteil Weidenhausen stattgefunden.

Aufgefallen war letztlich die Tat erst am gestrigen Montag (29. Dezember). Einem Firmenangehörigen fiel ein gewaltsam geöffnetes Fenster an der Gebäuderückseite auf. Außerdem hatten die Einbrecher zahlreiche Messingrollen hinter der Firma offenbar zum Abtransport bereitgelegt. Als Fluchtweg hatten die Täter zudem die Umzäunung an einer Stelle durchtrennt. Nach ersten Erkenntnissen könnten die Täter bei dem Einbruch gestört worden sein, so dass sie ohne Beute flüchteten. Tatzeit dürfte in der Nacht zum 22. Dezember gegen kurz nach 02:00 gewesen sein.

Die Bad Berleburger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02751/909-0 zu melden. Von Interesse sind insbesondere verdächtige Fahrzeuge, die um den Tatzeitraum unterwegs waren.