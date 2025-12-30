Wo Bier selbst gebraut und der Blick endlos wird: Die Liftschänke ist das neue Highlight auf der Lützel

(wS/hi) Hilchenbach 30.12.2025 | Liftschänke in Lützel: ein Kleinod mitten in der Natur Hoch oben im Siegerland gelegen, macht die weite Aussicht ins Grüne diesen Ort zu einem ganz besonderen Ausflugsziel. Durch große Panoramafenster können die Restaurantbesucherinnen und -besucher der Liftschänke ihren Blick über die Wälder schweifen lassen und dabei regionale Speisen und selbstgebrautes Bier genießen. Von dieser einzigartigen Atmosphäre überzeugten sich jetzt auch Hilchenbachs Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis, der Beigeordnete Christoph Ermert sowie Wirtschaftsförderin Martina Hamann.

Jan Strackbein (3. von links) möchte gemeinsam mit seinem Team ein Ausflugsziel für alle schaffen. Beigeordneter Christoph Ermert, Wirtschaftsförderin Martina Hamann und Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis (von links) haben ihn jetzt in der Lützeler Liftschänke besucht.



Seit Ende des Jahres 2025 hat die Liftschänke in Lützel nach umfangreichen Planungen und Sanierungsarbeiten geöffnet. Geschäftsführer Jan Strackbein hat hier mit dem Restaurant, der Braustube, Tagungsräumen und einem Gästehaus ein attraktives Ziel für Touristen, einheimische Wanderer sowie Geschäftsreisende geschaffen.



Während die Braustube bereits seit Anfang Dezember bis zu 54 Gäste empfangen kann, eröffnet das Restaurant eine Etage darüber am 1. Januar 2026 mit einem Neujahrsbrunch. Hier finden rund 90 Menschen Platz. Etwa ab Anfang März wird die Liftschänke auch die neun Zimmer des Hotelbetriebs vermieten.



Neben dem beeindruckenden Ausblick und einem gemütlichen Ambiente hat der Veranstaltungsort einen weiteren Clou zu bieten. In der hauseigenen Brauerei stellt Brauer Carlo Schmallenbach verschiedene Biersorten her, unter anderem Pils und Landbier. Künftig soll es hier auch ein eigenes Weizenbier geben.



Der in die Jahre gekommene Lift, der Generationen von Wintersportbegeisterten den Hügel hinaufgezogen hat, ist längst nicht mehr in Betrieb. Dafür sorgt jetzt eine Murmelbahn bei Familien für gute Laune. „Wir wollten hier einen Ort schaffen, der die Leute anzieht. Auch die, die nicht wandern möchten. Hier soll es Angebote geben, die die Menschen woanders nicht finden“, erklärt Jan Strackbein das Konzept.



Die Speisekarte der Braustube hat Jan Strackbein selbst erstellt. Er ist zwar kein Gastronom, „aber ich bin viel gereist und weiß, was gut ankommt“, so der Hilchenbacher, der hauptberuflich das Beratungsunternehmen areto consulting GmbH leitet.

So ist es auch nicht verwunderlich, dass er bereits etliche weitere Ideen in petto hat, mit denen er die Liftschänke und ihre Umgebung künftig noch origineller gestalten möchte.



Weitere Informationen, auch zu den Öffnungszeiten und aktuellen Angeboten, sind online auf www.liftschaenke.de nachzulesen.

Die Braustube befindet sich im unteren Bereich des Gebäudes.

Aus dem Restaurant heraus können Besucherinnen und Besucher eine beeindruckende Aussicht genießen.

Siehe auch hier – WIRSIEGEN VORBERICHT – Die neue Liftschänke verbindet Genuss, Heimat und Innovation