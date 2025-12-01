Polizei sucht nach vermisster 12-Jähriger

(wS/ots) Erndtebrück 01.12.2025 | Seit Samstagabend (29.11.2025) wird ein 12-jähriges Mädchen aus einer Jugendeinrichtung in Erndtebrück vermisst. Sie kehrte entgegen bestehender Absprachen nicht in die Einrichtung zurück.

Die 12-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 170cm groß - kräftig - dunkelblonde Haare

Sie wirkt auf Außenstehende älter, weil sie sich gewöhnlich stark schminkt. Zur Bekleidung kann derzeit keine Angabe gemacht werden.

Alle bislang verfolgten Ermittlungsansätze konnten leider nicht zum Auffinden des Mädchens führen. Hinweisen zur Folge könnte sie mit dem Zug in Richtung Köln/Düsseldorf gefahren sein.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: – Wer hat das Mädchen gesehen und kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Ein Bild der Vermissten kann über den nachfolgenden Link im Fahndungsportal der Polizei NRW aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/187861

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.





