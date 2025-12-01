Polizei sucht nach vermisster 12-Jähriger

(wS/ots) Erndtebrück 01.12.2025 | Seit Samstagabend (29.11.2025) wird ein 12-jähriges Mädchen aus einer Jugendeinrichtung in Erndtebrück vermisst. Sie kehrte entgegen bestehender Absprachen nicht in die Einrichtung zurück.
Die 12-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:
- ca. 170cm groß - kräftig - dunkelblonde Haare
Sie wirkt auf Außenstehende älter, weil sie sich gewöhnlich stark schminkt. Zur Bekleidung kann derzeit keine Angabe gemacht werden.
Alle bislang verfolgten Ermittlungsansätze konnten leider nicht zum Auffinden des Mädchens führen. Hinweisen zur Folge könnte sie mit dem Zug in Richtung Köln/Düsseldorf gefahren sein.
Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: – Wer hat das Mädchen gesehen und kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort machen?
Ein Bild der Vermissten kann über den nachfolgenden Link im Fahndungsportal der Polizei NRW aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/187861
Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.Werbepartner der Region – Anzeige
Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community
Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.👉 Jetzt unterstützen
Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!