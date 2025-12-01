Blumenzwiebeln suchen ein neues Zuhause

(wS/kr) Kreuztal 01.12.2025 | Der städtische Baubetriebshof hat kostenfreie Blumenzwiebeln abzugeben. Die Tulpen und Kaiserkronen stammen aus vergangenen Bepflanzungen von städtischen Blumenbeeten und wurden im Mai dieses Jahr entnommen und gegen andere Blumen ausgetauscht.

Damit Kreuztaler Bürgerinnen und Bürger sich dennoch weiter daran erfreuen können, werden die

Blumenzwiebeln kostenlos abgegeben – nur solange der Vorrat reicht. Die Ausgabe erfolgt

am Freitag, den 05. Dezember in der Zeit von 08.00 bis 08.30 Uhr beim Baubetriebshof,

Siegener Straße 25.

Interessenten bringen bitte ein eigenes Transportgefäß mit.