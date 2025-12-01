Mehrere Einbrüche in Schulen im Kreisgebiet – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Netphen/Bad-Laasphe/Burbach 01.12.2025 | In den Nächten von Donnerstag (27.11.2025)

auf Freitag (28.11.2025) sowie von Freitag (28.11.2025) auf Samstag (29.11.2025)

ist es zu Einbrüchen in drei Schulen im Kreisgebiet gekommen.

Von Donnerstag (27.11.2025) auf Freitag (28.11.2025) haben sich unbekannte Täter

gewaltsam Zutritt zu einer Grundschule in Feudingen verschafft. Im Gebäude sind

mehrere Räume durchwühlt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben die Täter

mehrere Wertgegenstände im Wert von rund 1.000 Euro entwendet.

In derselben Nacht ereignete sich ein weiterer Einbruch in eine Grundschule in

Netphen-Hainchen. Dort sind unbekannte Täter ebenfalls gewaltsam in das Innere

der Schule eingedrungen. Ersten Ermittlungen zufolge sind mehrere Tablets

gestohlen worden. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 22.500 Euro.

In der Folgenacht von Freitag (28.11.2025) auf Samstag (29.11.2025) sind drei

bislang unbekannte Täter in eine Schule in Neunkirchen eingebrochen. Um in das

Gebäude zu gelangen, gingen die Täter auch hier gewaltsam vor. In der Schule

durchwühlten die Einbrecher mehrere Räume. Es wurden Tablets in einer Höhe von

ca. 5.000 Euro entwendet.

Zu den Tätern aus Neunkirchen liegen Personenbeschreibungen wie folgt vor:

Person: Daunenjacke

schwarze Schuhe mit heller Sohle

Kapuze

Mütze

Handschuhe

Person:

Daunenjacke mit einem „The North Face“ Logo

helle Schuhe

helle Kapuze sowie Mütze

Handschuhe

Person:

Schwarze Jacke

helle Hose

helle Kapuze mit einem hellen Schal vor dem Gesicht

Der Tatzeitraum kann auf die Zeit von 23:10 Uhr bis 00:11 Uhr eingegrenzt

werden.

Die Kriminalpolizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 entgegen.