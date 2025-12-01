44-Jähriger begeht zahlreiche Straftaten – Beamte nehmen ihn vorläufig fest

(wS/ots) Siegen 01.12.2025 | Gleich mehrere Straftaten hat ein 44-Jähriger am Freitagabend (28.11.2025) in Geisweid begangen. Zwischen 18:40 Uhr und 21:45 Uhr sorgte er für zahlreiche Polizeieinsätze. Beamte nahmen ihn vorläufig fest.

Um 18:40 Uhr verursachte der Mann einen Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung Geisweider Straße/ Setzetalstraße. Der 44-Jährige war mit seinem BMW auf der Geisweider Straße unterwegs. Im Einmündungsbereich wartete zur selben Zeit ein 24-Jähriger Audi-Fahrer vor der roten Ampel. Der BMW-Fahrer fuhr dem wartenden Audi auf. Nachdem der 24-Jährige die Polizei gerufen hatte, entfernte sich der 44-Jährige zunächst von der Örtlichkeit.

Während die Beamten den Unfall vor Ort aufnahmen, kehrte der flüchtige Mann in seinem Fahrzeug zurück. Im Beisein der Beamten bedrohte und beleidigte er den 24-Jährigen. Grund über den Unmut, dass die Polizei alarmiert wurde, könnte darin liegen, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Gegen 21:10 Uhr kam es am Friedrichsplatz in Geisweid zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Beteiligt war neben einem 34-Jährigen erneut der 44-Jährige. Ersten Erkenntnissen nach schlug dieser den 34-Jährigen mit einem Metallgegenstand.

Nach der Auseinandersetzung beobachteten Zeugen, wie der 34-Jährige die Örtlichkeit fußläufig verließ. Der 44-Jährige fuhr mit seinem BMW davon. Dabei beschädigte er beim Ausparken einen geparkten Hyundai. Nachdem er zunächst wieder floh, kehrte er, wie bereits zuvor am Abend, zurück.

Da der 44-Jährige in Anwesenheit der Beamten zunehmend aggressiver wurde, nahmen sie ihn in Gewahrsam. Dabei fanden sie bei seiner Durchsuchung ein Einhandmesser. Dies stellten sie sicher. Die Beamten brachten den 44-Jährigen zur Polizeiwache nach Siegen. Dort beleidigte er mehrere Polizisten.

Gegen 23:20 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in der Koomansstraße in Geisweid gemeldet. Erste Ermittlungen lenkten den Tatverdacht schnell auf den 44-Jährigen. Eine anschließende Durchsuchung des BMW des Mannes bestätigte den Verdacht. In dem BMW konnte Diebesgut aus dem Einfamilienhaus in der Koomansstraße aufgefunden werden.

Aus der Ingewahrsamnahme des Mannes wurde sodann eine vorläufige Festnahme. Der Eildienst der Staatsanwaltschaft bestätigte diese Maßnahme. Der 44-Jährige wurde am Sonntag (30.11.2025) einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl, setzte diesen allerdings gegen Auflagen außer Vollzug.

Die Bearbeitung der zahlreichen Strafanzeigen haben die jeweiligen Kriminal- bzw. Verkehrskommissariate bereits übernommen.

Symbolbild