Weihnachtsmarkt am kmd: BürgerBus Hilchenbach bietet Shuttle-Service an

(wS/hi) Hilchenbach 01.12.2025 | Der BürgerBus Hilchenbach e.V. arbeitet gemeinsam mit der Stadtverwaltung Hilchenbach daran, Teilhabe und Mobilität zu stärken.



Anlässlich des Weihnachtsmarktes, der am 6. Dezember erstmalig am kmd stattfindet, bieten die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer einen Shuttle-Service für mobil eingeschränkte Personen an. Die erste Fahrt startet um 12:30 Uhr am bekannten Haltepunkt hinter dem Rathaus an der Rothenberger Straße. Von dort aus pendelt der Bus stündlich zwischen den Haltestellen „Bahnhof Hilchenbach“, „Bäckerei Hafer“ in Allenbach, „Reifen Klappert“ in Dahlbruch und dem kmd am Bernhard-Weiss-Platz, um alle Wegstrecken bequem und barrierearm zu verbinden.

Ziel dieses Angebots ist es, insbesondere älteren und bewegungseingeschränkten Menschen den Besuch des Weihnachtsmarktes am kmd zu ermöglichen und ihnen eine sorgenfreie An- und Abreise zu sichern. Die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer des Hilchenbacher BürgerBusses engagieren sich mit großer Herzlichkeit und Sicherheit für eine angenehme Mobilität.

Fahrten können unter der Telefonnummer 0151-55252253 angefragt werden. Eine Einzelfahrt kostet für Erwachsene 2,00 und für Kinder 1,00 Euro. Ein Viererticket kostet 6,50 Euro.