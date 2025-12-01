News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
In Niederschelden: Spielplatz in der Johannesstraße offiziell eröffnet

1. Dezember 20254
(wS/si) Siegen 01.12.2025 | Die rund 350 Quadratmeter große Brachfläche in der Johannesstraße im Siegener Stadtteil Niederschelden ist Geschichte: Ab sofort kann hier geschaukelt, gerutscht und gespielt werden. Bürgermeister Tristan Vitt hat den neuen Spielplatz jetzt – nach nur knapp einem halben Jahr Bauzeit – offiziell eröffnet. Trotz des spätherbstlichen Wetters ließen es sich die ersten „Schelder“ Kinder nicht nehmen, die neuen Spielgeräte zu testen.
Für rund 130.000 Euro ist hier ein moderner Spielplatz mit inklusiven Elementen entstanden.

„Neben einem großen Klettergerüst mit Rutsche, einer Nestschaukel, einer Holz-Pferdekutsche und einer Federwippe lädt eine barrierefreie ‚Sandbaustelle‘ – ein großer Sandkasten mit Sandaufzug, Rüttelsieb und Motorikwand –, die auch mit Rollstuhl oder Gehhilfen erreichbar ist, zum gemeinsamen Spielen ein“, erklärte Sandra Bruckert, zuständige Projektleiterin bei der städtischen Grünflächenabteilung.
„Dass wir hier die Eröffnung eines neuen Ortes für die kleinen Siegenerinnen und Siegener feiern können, ist aber auch eine Frage des politischen Willens“, betonte Bürgermeister Tristan Vitt. Denn: Ursprünglich war hier der Bau eines Parkplatzes geplant. Im Mai 2024 beschloss dann der Jugendhilfeausschuss der Stadt Siegen, die Fläche als Spielplatz zu nutzen. Im Juli 2025 begannen dann die Arbeiten für den Neubau. „Eine deutlich bessere Alternative, als hier Parkflächen zu installieren,“ so Vitt abschließend.


Bürgermeister Tristan Vitt (Mitte) eröffnete den neuen Spielplatz in der Johannesstraße in Niederschelden jetzt mit Vertreterinnen und Vertretern der Siegener Stadtverwaltung, Politik und der IG Schossi. Foto: Stadt Siegen

