Strahlende Momente: Freudenberg erlebt einen spektakulären Pyro-Abend beim Silvester-Vorschießen am 04.12. im Kurpark

(wS/red) Freudenberg 03.12.2025 | Auch in diesem Jahr lädt Fischer Pyrotechnik zu einem besonderen Höhepunkt der Vorweihnachtszeit ein: Am Donnerstag, 4. Dezember 2025, findet im Kurpark in Freudenberg das große Silvester-Vorschießen statt. Anlass ist zugleich das 25-jährige Jubiläum des Unternehmens, das in der Region für hochwertige Pyrotechnik bekannt ist.

Die Veranstaltung beginnt um 18:30 Uhr, bevor um 19:30 Uhr die umfassende Produktvorführung startet. Besucher erhalten dabei einen exklusiven Eindruck von den Feuerwerksneuheiten des kommenden Jahres. Den Abschluss bildet ein emotional inszeniertes Musikfeuerwerk, das den Himmel über Freudenberg erstrahlen lässt.

Unter dem Motto „Lichter, Wärme & Gemeinschaft – Vorschießen 2025“ wird an diesem Abend nicht nur ein pyrotechnisches Spektakel geboten. Für winterliche Atmosphäre ist ebenfalls gesorgt: Frisch gebackene Waffeln, heißer Glühwein und warmer Kinderpunsch werden gegen eine freiwillige Spende ausgegeben. Die Einnahmen kommen in diesem Jahr Lichtblicke e.V. zugute und unterstützen Menschen, die dringend Hilfe benötigen.

Das Vorschießen lädt dazu ein, gemeinsam einen stimmungsvollen Abend zu erleben und sich schon frühzeitig auf den Jahreswechsel einzustimmen. Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, Freunde und Familie mitzubringen und einen unvergesslichen Abend im Kurpark zu genießen.

Ergänzend zum Event kündigt Fischer Pyrotechnik erneut Siegerlands größten Feuerwerksverkauf an. Dieser findet in der Gewerbestraße 7 in Freudenberg (ehemals Diskothek OX) statt. Geöffnet ist der Verkauf an folgenden Tagen:

Montag, 29.12.2025 , 08:00 – 20:00 Uhr

, 08:00 – 20:00 Uhr Dienstag, 30.12.2025 , 08:00 – 20:00 Uhr

, 08:00 – 20:00 Uhr Mittwoch, 31.12.2025, 08:00 – 18:00 Uhr

Mit Vorschießen, Benefizaktion und Feuerwerksverkauf bietet Fischer Pyrotechnik ein vielfältiges Programm, das den Jahresausklang in Freudenberg zu etwas Besonderem macht.