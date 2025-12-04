Kreuztal: Nach Einbruch in Einfamilienhaus bittet die Polizei um Hinweise

(wS/red) Kreuztal 04.12.2025 | In Kreuztal sind unbekannte Täter am Mittwoch (03.12.2025) in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 18:00 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Liesewaldstraße. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Wohnräume.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein Tresor und Schmuck entwendet.

Das Siegener Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0.

Symbolfoto: Tim Reckmann / pixelio.de















