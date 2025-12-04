News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Zwei Personen nach Verkehrsunfall leicht verletzt

4. Dezember 2025423
(wS/ots) Siegen 04.12.2025 | Am Mittwochnachmittag (03.12.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Birlenbacher Hütte gekommen.

Ein 59-jähriger Suzuki-Fahrer wollte von der Breitscheidstraße nach links in die Birlenbacher Hütte abbiegen. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 84-Jähriger Toyota-Fahrer aus der Birlenbacher Hütte nach rechts abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen verzog er aufgrund eines internistischen Vorfalls das Lenkrad nach links und kollidierte mit dem heranfahrenden Suzuki.

Der 84-Jährige wurde zur weiteren Abklärung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-Jährige wurde leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

