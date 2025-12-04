250.000 Euro für 100 gute Zwecke: Die Begünstigten der Krombacher Spendenaktion 2026 stehen fest

(wS/kro) Kreuztal – Krombach 04.12.2025 | Pünktlich zum Tag des Ehrenamtes am 05.12., gibt die Krombacher Brauerei die 100 Begünstigten der Spendenaktion 2026 bekannt – und würdigt damit das Engagement von Menschen in ganz Deutschland, die sich tagtäglich für andere einsetzen. Insgesamt stellt das Unternehmen auch in diesem Jahr 250.000 Euro bereit, um gemeinnützige Organisationen und Initiativen zu unterstützen.

Dass gemeinnütziges Engagement unverzichtbar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist, zeigt die große Beteiligung an der Spendenaktion: Über 3.300 Vorschläge wurden eingereicht und tausende Menschen haben für ihr jeweiliges Herzensprojekt abgestimmt.

Ob Feuerwehr, Sportverein, Nachbarschaftshilfe, Bildungsinitiative oder Tierschutzprojekt – die Vielfalt der eingereichten Vorschläge verdeutlicht, wie breit und wirkungsvoll Ehrenamt in Deutschland ist. „Die hohe Resonanz zeigt, wie sehr sich Menschen für ihre Vereine und Einrichtungen starkmachen. Dieses Engagement ist alles andere als selbstverständlich – und genau das möchten wir heute am Tag des Ehrenamtes würdigen“, sagt Peter Lemm, Unternehmenssprecher der Krombacher Brauerei.

50 der 100 Spenden wurden durch ein Abstimmungsverfahren vergeben. Die weiteren 50 Projekte wählte ein internes Gremium aus, um die Vielfalt gesellschaftlichen Engagements zu sichern und auch kleineren Initiativen ohne große Reichweite eine faire Chance zu geben.

Die Begünstigten 2026

Gebrauchshundsportverein Hildesheim von 1984 e.V.

Aktive Tierhilfe Marl/Haltern e.V.

Armut und Gesundheit in Deutschland e.V.

AWO Tageszentrum Teekessel

Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Berlin e.V.

Bremer Heimstiftung

BRH Rettungshundestaffel Unterweser e.V.

BSC Hünstetten STORM e.V.

Bürgerverein Hatzbach e.V.

Caritasverband für das Bistum Erfurt – Hospizzentrum Mutter Teresa

Ches Hospiz e.V.

Dead Pedals Society e.V.

Demenzzentrum e.V.

Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger

Deutsche Waldjugend Zweibrücken e.V.

Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V.

Die MangelWirtschaft e.V.

DLRG Ortsgruppe Elz e.V.

Dorfverein Glienicke e.V.

DPSG Stamm St. Michael – Pfadfinder Werdohl

DRK Bergwacht Hessen – Jugendgruppe Wasserkuppe

DRK-Ortsverein Heusenstamm

Eichhörnchen Schutz e.V.

ESV Petersroda 1919 e.V.

Evangelische Kita Ortsmitte Geisweid

Fahr- und Reitverein Wettringen – Voltigierabteilung

FC Schreibershof 1960 e.V.

FC Spessart e.V.

Feuerwehrförderverein Zierzow e.V.

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Osterspai e.V.

Förderverein der Grundschule „Talblick“ zu Stiebritz e.V.

Förderverein des Löschzuges Oberrahmede in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Lüdenscheid e. V.

Förderverein Diakonie Klinikum Jung-Stilling

Förderverein Familienoffensive Hattersheim e.V.

Förderverein Freiwillige Feuerwehr Eschenbach e.V.

Freiwillige Feuerwehr Bötersen

Freiwillige Feuerwehr Büsum

Freiwillige Feuerwehr Germete

Freiwillige Feuerwehr Scharbeutz

Freundeskreis für Flüchtlinge in Erkrath e.V.

Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen gGmbH

Hamburger Stadttauben e.V.

Handycap Siegen

HARMONIE Lindenholzhausen e.V.

Hauptsache Waschbär e.V.

Haus Kunterbunt e.V

HelmFest e.V.

IBIK e.V.

Igelhilfe Münsterland & OWL e.V.

Ihmegold e.V.

Interessengemeinschaft Mensch und Tier e. V.

Johannesstift Gießen

Jugendfeuerwehr Much

Jugendfeuerwehr Rösrath

Katzenstimme Rheinstetten e.V.

Lahntaucher e.V.

LandFrauenverband Siegen-Wittgenstein

Lautstark gegen Krebs e.V.

Mädchenhaus Bremen gGmbH

Maine Coon Hilfe e.V

Marien Hospiz Louise von Marillac

Meißner Tierschutzverein e. V.

Musical!Kultur Daaden e.V.

Musikverein Frenkhausen e.V.

Naturfreunde Herborn-Seelbach e.V.

Naturschutzprojekt „Paradies der Sinne“

Oktopus für Frühchen Deutschland gGmbH

Open Dören e. V.

Petri Haus – Hospiz im Garten

Pfotenhilfe Wesermünde e.V.

Prignitz-Ruppiner Hospizgesellschaft mbH

Radeln ohne Alter Deutschland e.V. – Berlin

Rehasportverein Mühlhausen e.V. – Abteilung ILOH

Rettet das Huhn e.V.

Schützenverein Hartlage-Lulle e.V.

Seniorenrat Hansestadt Attendorn – Arbeitskreis Soziale Teilhabe

Seniorentreff Lothe

Sportfreunde Sümmern e.V.

Stadttauben München e.V.

Stiftung Evangelisches Landheim Immer

SV Grün-Weiß Anreppen e.V.

Sympathisches Iseringhausen e.V.

Tafel Bergedorf e.V.

Team DoppelPASS e.V.

Therapeutischer Reitverein St. Martin e.V.

Thüringische Krebsgesellschaft e.V.

Tierhilfe Rhein-Hunsrück e.V.

Tierhilfe Streuner & Co. e.V

Tierparadies MUHrielle e.V.

Tierschutz im Landkreis Leer e.V.

Tierschutzverein Ahlen und Umgebung e.V.

Tierschutzverein Lüdenscheid und Umgebung e.V.

Turn-Team Sickingen e.V.

Turnverein von 1927 Kattenvenne e.V.

TuS 1909 Halden-Herbeck e.V.

TuS Hachen 1920 e.V.

VfB Hemeringen von 1947 e.V.

VfL Handball Mennighüffen e.V.

VOR-TOUR der Hoffnung e.V.

Wildcats Cheerleader Leverkusen e.V.

Die vollständige Übersicht aller geförderten Organisationen ist ab sofort auch online verfügbar: www.krombacher.de/spendenaktion

Ab Januar überreichen Mitarbeitende des Krombacher-Außendienstes die symbolischen Spendenschecks persönlich an die ausgewählten Institutionen und Projekte – bundesweit.