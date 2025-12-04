Neue Wege im alten Schloss: Das Siegerlandmuseum blickt auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr zurück

(wS/si) Siegen 04.12.2025 | Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu – und damit ein ganz besonderes Jahr für das Siegerlandmuseum: Zu seinem 120-jährigen Bestehen eröffnete das Museum nicht nur neue Perspektiven auf seine eigene Geschichte, sondern entwickelte Formate, die in die Stadtgesellschaft hinein und darüber hinaus Wirkung entfalten. „Wir haben unser Jubiläum genutzt, um mit voller Kraft nach vorne zu gehen“, so Museumsdirektorin Dr. Karin Kolb.

„Unsere Angebote erreichen die Menschen – das zeigen uns die von Jahr zu Jahr steigenden Besuchszahlen, die häufig ausgebuchten Veranstaltungen und die vielen Rückmeldungen. Noch nie war das Siegerlandmuseum so offen, so vielseitig und so zukunftsgerichtet.“



Ein Jubiläumsjahr voll Highlights

Auf den Tag genau 120 Jahre nach der Eröffnung feierte das Siegerlandmuseum am 25. März ein großes Geburtstagsfest – mit durchgehend vollem Haus, Geburtstagskuchen, Workshop-Einblicken und kostenfreien Kurzführungen. Auch das gemeinsame Sommerfest im Oberen Schloss von Stadt, Stadtmarketing und Museum am 6. Juli war ein Publikumsmagnet: 1.131 Besucher kamen an diesem Tag ins Obere Schloss – ein neuer Tagesrekord!

Einen besonderen Glanzpunkt setzte das Musiktheater Die Geschichte vom Soldaten im Siegener Spiegelzelt.

Gemeinsam mit dem Bruchwerk Theater und der Philharmonie Südwestfalen wurde Strawinskys Musiktheater im atmosphärischen Spiegelzelt als moderne Fusion aus Performance, Tanz, Live-Musik und Digitalkunst neu interpretiert – ein Abend, der das Publikum begeisterte.

Interaktiv, multimedial und überraschend – zukunftsweisende Ausstellungen

Mit ZeitRäume. Ein Schloss macht Museum ist ein zentrales Jubiläumsprojekt dauerhaft im Museum verankert. Zwölf interaktive Stationen erzählen Museumsgeschichte auf neue Weise und nutzen konsequent modernste Technologien: Projection Mapping, im digitalen Museum kuratieren, ein 3D-Schlossmodell zum Zerlegen und sogar ein Sprengautomat zeigen, wie vielfältig Museumserleben sein kann.



Mit der neuen digitalen Sammlung lassen sich die Objekte des Museums nun auch von zu Hause aus erleben. Die ständig wachsende Online-Sammlung eröffnet den Zugang zu Objekten durch Text- und Bildmaterial, 3D-Modelle, Audio- und Videomaterial – inklusiv gestaltet und in Zusammenarbeit mit der Agentur grauwert konsequent barrierearm entwickelt.



Besonderer Geburtstagsbesuch kam aus dem Museum für Gegenwartskunst: Zwei Werke aus dessen Sammlung waren über mehrere Monate im Siegerlandmuseum zu sehen. Die Begegnung von Francis Bacon mit Peter Paul Rubens sowie eine Fotoserie von Hilla und Bernd Becher zur Eiserfelder Hütte führten eindrucksvoll vor Augen, wie fruchtbar der freundschaftliche Dialog zwischen beiden Häusern ist.



Neue Angebote, neue Wege – und ein breites Publikum, das begeistert mitgeht 2025 starteten zahlreiche Formate, die frischen Wind ins Obere Schloss bringen und ein breites Publikum erreichten.

„Mit Angeboten wie den Telefonführungen im Rahmen von Bei Anruf Kultur haben wir deutschlandweit Menschen erreicht – die Resonanz war durchweg positiv und alle Führungen weit im Voraus ausgebucht“, freut sich Viktoria Pfeifer, Referentin für Bildung, Vermittlung und Kommunikation.

Mit der neuen beliebten Workshopreihe Museum für die Seele wird das Museum zudem zu einem Ort der Ruhe, Achtsamkeit und Selbstfürsorge.

Für Kinder und Familien entstanden neue Workshops, erweiterte Geburtstagsangebote und – ein echter Publikumsliebling – die Museumstasche: Diese ist kostenfrei an der Museumskasse erhältlich und kann nach dem Museumsbesuch samt Inhalt mit nach Hause genommen werden. Herzstück der Tasche ist das Kinderheft mit dem neuen Museumsmaskottchen, dem Löwenkind Toni. Entlang verschiedener Stationen führt Toni mit spannenden Rätseln und Aufgaben quer durch das Siegerlandmuseum. Und: Zusätzliche kleine Überraschungen in der Tasche warten darauf, entdeckt zu werden! Seit dem Sommer ergänzt ein eigenes Pixi-Buch für das Siegerlandmuseum die Tasche, ermöglicht durch eine Initiative des Deutschen Museumsbundes und der Carlsen-Kindermedienagentur.



Zur weiten Öffnung in die Stadt und Region hinein trugen auch verschiedenste Kooperationen bei – von der mehrmonatigen Zukunft Akademie und dem Ferienworkshop zu 3D-Druck und Lasercutting mit dem Fab Lab Siegen über Kombiangebote mit dem Museum für Gegenwartskunst bis zum Gruselspaziergang im Schaubergwerk mit der Stadtbibliothek oder der beliebten Reihe der Offenen Ideen-Werkstatt mit der Jugendkunstschule Siegen-Wittgenstein: Fast alle Angebote waren ausgebucht, meist mit langen Wartelisten. „Unsere Angebote kommen bei den Menschen an. Wir merken, wie groß die Lust auf kreative und überraschende Museumserlebnisse ist. Daran knüpfen wir weiterhin an“, so Pfeifer.

Großen Zuspruch erfahren auch die speziell für Schulen entwickelten Angebote: Rund 2.000 Schülerinnen und Schüler besuchten 2025 bisher das Museum im Rahmen eines Schulausflugs.

Allein 64 Klassen nutzten dabei das beliebte Hübbelbummler-Angebot – so viele wie noch nie.

Der stadtbekannte Doppeldecker-Bus holt die Gruppen am vereinbarten Tag kostenfrei an ihrer Schule ab, bringt sie ins Museum und anschließend wieder zurück. „Oft hören wir von Kindern und Jugendlichen, dass sie nach einem Schulbesuch so begeistert waren, dass sie privat wiederkommen – zu Workshops, Geburtstagen oder einfach nur so“, erzählt Viktoria Pfeifer.

Blick hinter die Kulissen – und ein Ausblick

Auch hinter den Kulissen wurden 2025 weiterhin neue Weichen gestellt: Die Planungen zur Erweiterung des Museums im Bunker Burgstraße laufen intensiv. Parallel bereitet sich das Team bereits auf das nächste große Jubiläumsjahr vor: 2027 feiert Peter Paul Rubens seinen Geburtstag – im Siegerlandmuseum mit einer großen Ausstellung und besonderen Veranstaltungen.



Und: Das Jubiläumsjahr wirkt weiter nach. „Anfang 2026 wird es noch eine letzte Geburtstagsüberraschung geben“, verrät Kolb. „Mehr wird aber erst dann verraten!“

Mehr dazu auch auf siegerlandmuseum.de

Schneiden gemeinsam den Geburtstagskuchen an: Der damalige Bürgermeister Steffen Mues und Museumsdirektorin Dr. Karin Kolb Foto: Sinan Muslu

Vergangenheit trifft auf Zukunft: Stationen der Ausstellung ZeitRäume. Ein Schloss macht Museum Foto: Wladislaw Scheinmeier

Buntes Treiben beim Sommerfest im Oberen Schloss – Foto: Stadtmarketing Siegen GmbH / Samuel Schöllchen

Freuen sich über das neue Pixi-Buch: Museumsdirektorin Dr. Karin Kolb (rechts) und Referentin für Bildung, Vermittlung und Kommunikation Viktoria Pfeifer (links) Foto: Siegerlandmuseum

Proben zu Die Geschichte vom Soldaten im Siegener Spiegelzelt Foto: Siegerlandmuseum















