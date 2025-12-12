Tragschicht wird am 19.12.25 eingebaut / Keine Vollsperrung, aber Einschränkungen im Verkehr

(wS/bu) Burbach – Wahlbach 12.12.2025 | Die Erneuerung des Straßenaufbaus, der Kanalisation sowie der Versorgungsleitungen in der Jung-Stilling-Straße, in der Diesterwegstraße und in der Stöckerstraße in Wahlbach sind logistisch und tiefbaulich eine Herausforderung. Jetzt steht für einen Bauabschnitt kurz vor dem

Jahreswechsel noch eine wichtige Maßnahme an.

Am Freitag, 19.12.2025, soll im Bereich Jung-Stilling-Straße zwischen der Kreuzung „An der Bahn“ /

Diesterwegstraße und dem Abzweig Stöckerstraße die Asphalt-Tragschicht eingebaut werden.

Die Arbeiten werden nicht unter Vollsperrung des unteren Kreuzungsbereichs „An der Bahn“ / Jung-

Stilling-Straße / Diesterwegstraße erfolgen, dennoch muss mit Beeinträchtigungen im Verkehr gerechnet werden, vor allem im Einmündungsbereich Stöckerstraße. Die derzeit bestehende

Verkehrsführung über die Stöckerstraße bleibt bestehen.



Die Gemeinde Burbach und das ausführende Tiefbauunternehmen Koch bemühen sich um eine

schnelle Durchführung der Maßnahme und bitten um Verständnis für etwaige Einschränkungen an

diesem Tag. Die finale Asphalt-Deckschicht wird dann im kommenden Jahr 2026 aufgebracht.