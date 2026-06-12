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Siegen/Freudenberg: Polizei fahndet nach vermisstem Mädchen (13) – Hinweise erbeten

12. Juni 2026587
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(wS/ots) Freudenberg – Siegen 12.06.2026 | Die Polizei sucht derzeit ein 13-jähriges Mädchen. Die 13-Jährige ist derzeit in einer Wohngruppe in Freudenberg wohnhaft.

Am gestrigen Donnerstag (11. Juni) soll sie sich in die Siegener Innenstadt begeben haben. Entgegen der Absprachen kehrte sie jedoch zum wiederholten Male nicht in ihre Wohngruppe zurück. Es gibt keinerlei Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort.

Polizeiliche Ermittlungen und Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Antreffen des Mädchens.

Die 13-Jährige kann wie folgt beschrieben werden:

   - Ca. 168 - 170 cm groß
   - Kräftige Statur
   - Sieht älter aus als sie tatsächlich ist
   - Längere mittelblonde Haare

Sie dürfte wie folgt bekleidet sein:

   - Schwarzer Kapuzenpullover mit Reißverschluss
   - Schwarze Stoffhose
   - Schwarzes T-Shirt
   - Weiße Turnschuhe

Ein Bild der Vermissten kann über den nachfolgenden Link im Fahndungsportal der Polizei NRW aufgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/206448

Die Kriminalpolizei fragt:

„Wer hat das Kind gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthalt machen?“

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 oder dem Notruf der Polizei 110 entgegen.

Öffentlichkeitsfahndung
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