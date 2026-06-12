Ausstellung in der Stadtbibliothek Kreuztal: Selbsthilfe im Kreis Siegen-Wittgenstein stellt sich vor

(wS/kr) Kreuztal 12.06.2026 | Ob Endometriose, Depression oder Adipositas – oder die besondere Situation als pflegender Angehöriger: Die Selbsthilfekontaktstelle der Diakonie in Südwestfalen bietet Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen passende Anlaufstellen. Um dieses vielfältige Angebot einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen, wurde nun gemeinsam mit dem Kulturamt der Stadt Siegen die Ausstellung „Selbsthilfe im Kreis Siegen-Wittgenstein“ ins Leben gerufen.

Die Ausstellung ist aktuell im Foyer der Stadtbibliothek Kreuztal zu sehen. Sie gibt Einblicke in die Arbeit des Teams der Selbsthilfekontaktstelle und stellt die verschiedenen Gruppenangebote vor. Interessierte können sich dort informieren, welche Gruppen es im Kreis Siegen-Wittgenstein gibt und wie der Weg in die Selbsthilfe aussehen kann.

Die Ausstellung ist noch bis zum 12. Juli im Foyer der Stadtbibliothek Kreuztal zu sehen.