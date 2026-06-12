FDP-Kreistagsfraktion beantragt: Bundeswehr in Siegen-Wittgenstein sichtbarer machen

(wS/fdp) Siegen 12.06.2026 | Die FDP-Kreistagsfraktion Siegen-Wittgenstein hat einen formellen Antrag für die kommende Kreistagssitzung eingereicht: Landrat und Kreisverwaltung sollen beauftragt werden, dauerhaft darauf hinzuwirken, dass die Bundeswehr und die Reservistenverbände im Kreis Siegen-Wittgenstein stärker in der Öffentlichkeit präsent sind. Hintergrund ist der zweite Nationale Veteranentag, der am kommenden Sonntag, dem 15. Juni 2026, begangen wird.

Anfrage im März – jetzt der formelle Antrag

Bereits im März hatte die FDP-Fraktion im Kreistag eine Anfrage unter dem Titel „Bundeswehr sichtbarer in der Mitte der Gesellschaft verankern“ gestellt und dabei unter anderem kritisch hinterfragt, warum der Kreis Siegen-Wittgenstein beim ersten Nationalen Veteranentag im vergangenen Jahr keinerlei Aktivitäten entfaltet hatte. In der damaligen Antwort der Verwaltung – dokumentiert in der Drucksache 109/2026 – wurde darauf hingewiesen, dass entsprechende Unterstützungsmaßnahmen formal „beantragt werden müssen“, um geprüft und umgesetzt werden zu können. Diesen formellen Schritt vollzieht die FDP-Fraktion nun mit dem vorliegenden Antrag.

„Man darf nicht nur dann nach der Unterstützung unserer Soldatinnen und Soldaten rufen, wenn in Notsituationen – wie etwa während der Corona-Pandemie – Personal und Material benötigt werden. Vielmehr sollte man sich auch darüber hinaus klar und deutlich zu unserer Bundeswehr bekennen“, erklärt Fraktionschef Guido Müller.

Was der Antrag konkret fordert

Der Antrag beauftragt die Kreisverwaltung, die in der Drucksache 109/2026 beispielhaft genannten sowie weitere mögliche Maßnahmen umfassend zu prüfen – und zwar im Hinblick auf ihre rechtliche Zulässigkeit, fachliche Machbarkeit, organisatorischen Umsetzungsmöglichkeiten sowie etwaige finanzielle Auswirkungen. Außerdem soll die Verwaltung eine schriftliche Bewertung erstellen und dem Kreistag sowie den zuständigen Ausschüssen zur Beratung vorlegen.

Als konkrete Beispiele nennt die FDP-Fraktion: Informationsveranstaltungen von Reservistenverbänden vor dem Kreishaus, öffentliche Gelöbnisse des benachbarten Sanitätsregiments 2 „Westerwald“ aus Rennerod auf dem Siegerlandflughafen sowie weitere öffentliche Veranstaltungen der Luftwaffe beziehungsweise des Einsatzführungsbereichs 2 in Erndtebrück. Die Kreisgruppe Südwestfalen des Reservistenverbandes habe bereits grundsätzliches Interesse signalisiert, heißt es in der Pressemitteilung.

„Wir möchten der Bundeswehr und den Reservistenverbänden kreisweit – selbstverständlich immer in enger Abstimmung mit den betroffenen Kommunen – Möglichkeiten bieten, sich dort zu präsentieren, wo sie als Teil unserer Gesellschaft hingehören: in der Öffentlichkeit. Soldatinnen und Soldaten gehören zu Deutschland und in die Mitte unserer Gesellschaft – und damit auch in die Mitte von Siegen-Wittgenstein“, so Kreistagsmitglied Peter Hanke, der selbst früher Berufssoldat war.

Kreis beteiligt sich am Veteranentag – ein gutes Signal

Gleichzeitig begrüßt die FDP-Fraktion ausdrücklich, dass der Kreis Siegen-Wittgenstein nun einen ersten Impuls aufgreift und sich am Sonntag an der Veranstaltung der Reservistenkameradschaft Wittgenstein zum Nationalen Veteranentag beteiligen will. „Damals haben wir das kritisch angesprochen. Umso mehr begrüßen wir, dass der Kreis Siegen-Wittgenstein diesen Impuls nun aufgreift“, erklärt Guido Müller.

Der Nationale Veteranentag ist ein bundesweiter Gedenktag, der auf einen Beschluss des Bundestages aus dem Jahr 2024 zurückgeht und seither jährlich am 15. Juni begangen wird. Ziel ist es, aktiven und ehemaligen Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr Anerkennung und Wertschätzung entgegenzubringen und den Dialog zwischen Militär und Zivilgesellschaft zu stärken. Im vergangenen Jahr hatten erstmals Städte und Kreise im gesamten Bundesgebiet Veranstaltungen aktiv beworben.

Das Ziel der FDP-Fraktion reicht über einzelne Aktionstage hinaus: Kreis und Militär sollen künftig nicht nur zum Veteranentag oder anderen Jubiläen ins Gespräch kommen, sondern eine ganzjährige Zusammenarbeit entwickeln.

Fotos: Großer Zapfenstreich in Erndtebrück / Daniel Heiner/Bundeswehr