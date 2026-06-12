Malaka Hostel und Kunst gegen Bares: Kulturscheune Sonnenhof in Breitenbach lädt zu zwei Abenden voller Musik und Kleinkunst

(wS/mh) Siegen 12.06.2026 | Die Kulturscheune Sonnenhof in Breitenbach lädt am Wochenende des 19. und 20. Juni zu gleich zwei besonderen Veranstaltungsabenden ein – mit Live-Musik, Kleinkunst und einem Programm, das unterschiedliche Geschmäcker ansprechen dürfte.

Freitag: Malaka Hostel bringt „Global Umpa“ auf die Bühne

Den Auftakt macht am Freitag, 19. Juni, die Band Malaka Hostel – und die verspricht einen Abend der besonderen Art. Ihr Stil, den die Musiker selbst als „Global Umpa“ bezeichnen, vereint folkloristische Einflüsse vom Balkan bis in die Anden mit groovenden Beats und einer mitreißenden Brass Section. Das Ergebnis ist ein Sound, der spielerisch Brücken zwischen Band und Publikum schlägt – und der kollektiven Tanzfreude ausdrücklich das Wort redet.

Malaka Hostel präsentieren bei ihrem Auftritt auch Material aus ihrem dritten Studioalbum „Brucca Beat“, das im März 2026 erschienen ist. Das Album versteht sich als Soundtrack für das Verbindende in bewegten Zeiten – und genau das steht auch im Mittelpunkt der aktuellen Tour: Menschen, Sprachen und musikalische Welten zusammenzubringen.

Einlass und Beginn sind am Freitag um 20 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf für 15 Euro.

Samstag: Kunst gegen Bares – der Bühnenklassiker kehrt zurück

Am Samstag, 20. Juni, steht die legendäre Kleinkunst-Mixed-Show „Kunst gegen Bares“ auf dem Programm. Unter der Moderation des Kölner Entertainers Gerd Buurmann treten Musikerinnen, Musiker und weitere Bühnenkünstler aus der Region sowie Gäste von außerhalb an und werben um die Gunst des Publikums. Das Format verspricht einen abwechslungsreichen und überraschungsreichen Abend – mit den Stars von morgen und möglicherweise auch Talenten aus der direkten Nachbarschaft.

Beginn ist am Samstag bereits um 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro.

Wer danach noch nicht genug hat: Im Anschluss an die Veranstaltung besteht die Möglichkeit, das Spiel der deutschen Mannschaft gegen die Elfenbeinküste um 22 Uhr gemeinsam in der Scheune zu verfolgen.

Karten und Infos

Tickets für beide Veranstaltungen sind über Eventbrite sowie an der jeweiligen Abendkasse erhältlich.

📌 Auf einen Blick

🎵 Freitag, 19. Juni – Malaka Hostel (Live)

🕗 Beginn: 20 Uhr

🎟 Eintritt: 15 € (VVK) | Abendkasse

🎭 Samstag, 20. Juni – Kunst gegen Bares (Mixed Show)

🕖 Beginn: 19 Uhr

🎟 Eintritt: 10 € (VVK) | Abendkasse

⚽ Im Anschluss: Deutschland vs. Elfenbeinküste, 22 Uhr, in der Scheune

📍 Ort: Kulturscheune Sonnenhof, Breitenbacher Str. 381, 57074 Siegen-Breitenbach

🎟 Tickets: Eventbrite und Abendkasse

Fotos: Martin Horne