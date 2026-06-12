Hilchenbach: Verkehrsbehinderungen durch Schwertransporte für neuen Windpark

(wS/hi) Hiclchenbach 12.06.2026 Im Stadtgebiet von Hilchenbach kommt es bis voraussichtlich 28. Juli im Zusammenhang mit dem Bau von Windenergieanlagen im Auftrag der Volkswind GmbH zu zeitweisen Verkehrsbehinderungen durch Schwerlasttransporte.



Es werden Turmteile, Maschinenhäuser, Antriebsstränge sowie Rotorblätter geliefert. Diese werden zunächst auf einer vorbereiteten Fläche am Kreisverkehr in Allenbach an der Bundesstraße B 508 auf Spezialtransporter umgeladen.

Von dort aus erfolgen die Transporte über die Wittgensteiner Straße, also B 508, und ab dem Kreisverkehr in

Hilchenbach über die Rothenberger Straße, weiter über die Ferndorfstraße und anschließend über die Wilhelm-Münker-Straße zum Park mit den Windenergieanlagen.



Die Rotorblätter werden an der Erddeponie Herzhausen an der Landesstraße L 728 auf einen sogenannten Bladelifter umgeladen. Auch diese Transporte führen mit geringer Geschwindigkeit zunächst zum Kreisverkehr in Allenbach und anschließend über dieselbe Strecke zum Windpark.



Auf den genannten Streckenabschnitten ist aufgrund der geringen Fahrgeschwindigkeit der Spezialtransporter zeitweise mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Verkehrsteilnehmende bittet die Volkswind GmbH um Verständnis.

Transporte rollen ins Siegerland – abends ab 22 Uhr. Foto: wirSiegen.de