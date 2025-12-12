A4: Nächtliche Vollsperrung in Richtung Olpe zwischen Bielstein und Gummersbach

(wS/au) Wiehl/Gummersbach (Autobahn GmbH). In zwei aufeinanderfolgenden Nächten kommt es auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Bielstein und Gummersbach zu einer Streckensperrung (Vollsperrung in Fahrtrichtung Olpe) und zu Sperrungen innerhalb der Anschlussstellen.

Montagnacht (15./16.12.), von 19 Uhr bis vsl. 5 Uhr, ist die A4 in Fahrtrichtung Olpe zwischen den Anschlussstellen Bielstein und Gummersbach vollgesperrt. Zudem ist in dieser Zeit auf der A4 in Fahrtrichtung Olpe in der Anschlussstelle Bielstein die Auffahrt gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Bedarfsumleitung.

Dienstagnacht (16./17.12.), 19 Uhr bis vsl. 5 Uhr, sind auf der A4 in Fahrtrichtung Köln in der Anschlussstelle Gummersbach die Auf- und Abfahrt gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Bedarfsumleitung.

Die Autobahn GmbH Rheinland führt Restarbeiten im Zuge der Instandsetzung und Verstärkung der Brücke Hunstigtal aus – u.a. werden die sog. Mittelstreifenüberfahrten der Baustellen-Verkehrsführung geschlossen. Im Anschluss an die Restarbeiten ist der Rückbau dieser Baustelle vollendet. Somit ist das Bauwerk „Hunstigtal“ wieder zweispurig befahrbar.

Hintergrund

Die Arbeiten an der rund 275 Meter langen Brücke „Hunstigtal“ sind nach gut zwei Jahren Bauzeit abgeschlossen. Derzeit finden Restarbeiten statt, bevor die Baustellenverkehrsführung vor Weihnachten 2025 zurückgebaut werden kann.

Seit November 2023 hat die Autobahn GmbH das Brückenbauwerk „Hunstigtal“ in vier umfangreichen Bauphasen instandgesetzt (ursprünglich waren fünf Bauphasen geplant). Zudem wurde die Brücke mit einer externen Vorspannung versehen, um die Restnutzungsdauer der Brücke „Hunstigtal“ zu erhöhen. Die Brücke befindet sich auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Bielstein und Gummersbach und führt über einen Taleinschnitt und die L321.

Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie auf der Projektwebsite: Instandsetzung der Brücke Hunstigtal

