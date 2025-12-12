News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Randaliererin greift Polizeibeamte an und landet im Gewahrsam

12. Dezember 2025133
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Siegen 12.12.2025 | Am Donnerstagabend (11.12.2025) ist die Polizei in die Sohlbacher Straße nach Geisweid alarmiert worden. Zeugen hatten gegen kurz nach 21 Uhr eine Ruhestörung durch eine 36-Jährige gemeldet.

Nachdem die Beamten vor Ort eintrafen, beleidigte die Frau die Polizisten umgehend. Sie wurde zunehmend aggressiver und ging immer wieder auf die Beamten zu. Augenscheinlich stand sie dabei unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde die 36-Jährige in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg zum Streifenwagen und zur Wache trat die Frau immer wieder in Richtung der Polizisten und ließ sich nicht beruhigen. Sie biss einem Beamten in den Finger und trat einen weiteren Polizisten.

Insgesamt wurden drei Ordnungshüter bei dem Einsatz verletzt. Sie verblieben dienstfähig.

Die 36-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren.

Symbolfoto: Thorben Wengert / pixelio.de
Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Der Heimatverein Altenseelbach schuf mit Unterstützung mehrerer Helfer eine würdige Umgebung für den Wappenstein

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
« NovemberJanuar »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten