Der Heimatverein Altenseelbach schuf mit Unterstützung mehrerer Helfer eine würdige Umgebung für den Wappenstein

(wS/ne) Neunkirchen 12.12.2025 | Das Areal rund um den historischen Wappenstein an der Kreuzung von Hohenseelbachstraße und Altenseelbacher Weg erstrahlt in neuem Glanz. Mit großem ehrenamtlichem Einsatz hat der Heimatverein Altenseelbach das traditionsreiche Gelände umfassend aufgewertet. Die Initiative wurde auch durch den Gewinn des Heimatpreises der Gemeinde Neunkirchen, der mit einem Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro verbunden war, ermöglicht.

„Es ist großartig zu sehen, dass das Preisgeld des Heimatpreises hier sinnvoll angelegt wurde“, betont Bürgermeister Marco Schwunk. „Dank des Einsatzes des Heimatvereins und der vielen Unterstützer wird ein Stück Heimatgeschichte bewahrt und gleichzeitig für die Zukunft aufgewertet.“ Die Gemeinde Neunkirchen unterstützte das Vorhaben auch aktiv durch den Einsatz des Bauhofs. Mit schwerem Gerät und fachlichem Know-how halfen die Bauhof-Mitarbeiter Kim Sören Gorlt und Dominik Wüst dabei, die Basalteinfassungen und Stufen des Wappensteins wieder sicher zu setzen.

Auch lokale Unternehmen trugen maßgeblich zum Erfolg des Projekts bei. Die Firma PWS aus Struthütten spendete zwei Grubenwagen, die nun fest verschweißt und auf mit Schotter gefüllten Gleisen ihren Platz am Wappenstein gefunden haben. „Als ortsansässiges Unternehmen möchten wir Projekte unterstützen, die unsere Region bereichern und das Gemeinschaftsgefühl stärken“, erklärt Daniel Jud, Geschäftsführer der Firma PWS. „Der Wappenstein ist ein historisches Wahrzeichen, das es verdient, gepflegt und erhalten zu werden.“

Die Firma Baumpflege Hirsch leistete ebenfalls einen wichtigen Beitrag, indem sie

Unkrautvlies und Hackschnitzel verteilte, um die Beete rund um den Wappenstein zu

verschönern und langfristig pflegeleicht zu gestalten. Weitere Unterstützung kam von der

Firma Häßner & Klein, die einen Radlader zur Verfügung stellte, sowie von Baustoffe

Stünn, die Pflastersteine, Schotter und Baumaterialien bereitstellten.

Der Vorsitzende des Heimatvereins Altenseelbach, Tobias Hinze, zeigt sich begeistert von

der Unterstützung und dem Engagement: „Ohne die Mitwirkung unserer freiwilligen Helfer

und die großartige Unterstützung durch die Gemeinde und die Unternehmen wäre dieses

Projekt nicht möglich gewesen. Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen sich für den

Erhalt und die Verschönerung unseres Wappenstein-Areals einsetzen.“

Die Arbeiten umfassten unter anderem das Freischneiden der Basaltsäulen, die

Entfernung von Efeu und Unkraut, das Verlegen von Pflastersteinen sowie die

Vorbereitung und Reinigung der Trafostation, die schließlich von Graffiti-Künstler Julian

Irlich mit einem passenden Motiv gestaltet wurde. Zudem wurden die Bänke mit

langlebigen Kunststofflatten aus recyceltem Material versehen. Ein besonderer Blickfang

sind die beiden Grubenwagen, die passend zur Adventszeit weihnachtlich geschmückt

wurden und das Areal zusätzlich aufwerten.

Das Wappenstein-Areal, das das Wappen der Ritter von Seelbach – seit 1969 offizielles

Wappen der Gemeinde Neunkirchen – beherbergt, ist ein Ort der Begegnung und ein

Symbol regionaler Identität. Dank der umfangreichen Maßnahmen und der zahlreichen

Unterstützer ist es nun bereit, wieder als beliebter Treffpunkt und Ort zum Verweilen zu

dienen. Der Heimatverein Altenseelbach lädt die Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, das

erneuerte Wappenstein-Areal zu besuchen und den besonderen Charme dieses

historischen Ortes zu genießen.

Sorgten gemeinsam für eine Aufwertung des Wappenstein-Areals in Altenseelbach:

Daniel Jud (Geschäftsführer der Firma PWS), Jonathan Hirsch (Baumpflege Hirsch), Kim Söre Gorlt (Bauhof), Tobias Hinze (1. Vorsitzender des Heimatvereins Altenseelbach) und Marco Schwunk (Bürgermeister der Gemeinde Neunkirchen).