Freie Wähler Netphen stellen ersten Ortsbürgermeister in der Stadt

(wS/fw) Netphen 12.12.2025 | Die Fraktion der Freien Wähler Netphen freut sich, mit ihrem Fraktionsvorsitzenden Reinhold Weber (Eckmannshausen) erstmals einen Ortsbürgermeister der Freien Wähler in der Stadt Netphen zu stellen. Möglich wurde dies durch einen Antrag der CDU Netphen, die nach dem Verzicht der UWG – da kein eigener Kandidat benannt wurde – ihr Vorschlagsrecht als zweitstärkste Kraft im Ort wahrgenommen hat.

Im Vorfeld der Entscheidung hatte es unterschiedliche Auffassungen zur Besetzung des Ortsbürgermeisteramtes gegeben. Obwohl das erste Vorschlagsrecht bei der UWG lag, machten sich die Ortsvereine in Eckmannshausen frühzeitig und geschlossen für die Personalie Reinhold Weber stark.

Diese Unterstützung spiegelte sich auch im Ergebnis der Ortsbürgermeisterwahl wider: Reinhold Weber erhielt über 50 Prozent der Stimmen. Wie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Thorsten Görg betonte, wurde damit ein klarer Wählerwille deutlich. Aus Sicht der Freien Wähler unterstreicht dieses Ergebnis, dass eine Ortsbürgermeisterwahl in erster Linie eine Personen- und keine Parteienwahl ist.

Die Freien Wähler danken der CDU Netphen ausdrücklich für ihr Vorgehen, das diesem Wählerwillen Rechnung getragen hat. Für die zukünftige Ratsarbeit strebt die Fraktion einen fairen, sachlichen und offenen Umgang mit allen im Rat vertretenen Parteien an. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit mit dem neuen Bürgermeister Marco Müller, dem seitens der Freien Wähler großes Vertrauen entgegengebracht wird.

Freie Wähler Netphen