Pflegekinder suchen dringend ein Zuhause – Pflegekinderdienst der Diakonie Soziale Dienste bietet Infoabend

(wS/dia) Siegen 12.12.2025 | Auf der Suche nach potenziellen Pflegeltern ist derzeit der Pflegekinderdienst der Diakonie Soziale Dienste. Melden können sich dazu nicht nur „klassische Familien“, auch unverheiratete oder gleichgeschlechtliche Paare sowie Alleinstehende können Pflegekinder aufnehmen. Willkommen sind zudem jung gebliebene „Omas und Opas“. Wer sich für das Aufgabengebiet interessiert, ist am Dienstag, 13. Januar, zum Infoabend willkommen. Beginn ist um 18 Uhr am Sieghütter Hauptweg 3 in Siegen. Dies ist der neue Standort des Pflegekinderdienstes.

Wenn Kinder und Jugendliche von ihren Eltern vorübergehend oder dauerhaft nicht versorgt werden können, sind sie auf Menschen angewiesen, die sich liebevoll um sie kümmern und ihnen ein Zuhause geben. Pflegeeltern schenken den Kindern ein stabiles und familiäres Umfeld und sichere Strukturen, damit sie sich unbeschwert entwickeln können und Kind sein dürfen. Beim Infoabend werden auch individuelle Fragen geklärt.

Weitere Infos gibt es bei Katharina Peter (Telefon 0151/688 34 667), Christina Groos (Telefon 0160/7033 073) oder Silke Goldbach (Telefon 0151/2008 5608) sowie per E-Mail an pflegekinderdienst@diakonie-siegen.de.