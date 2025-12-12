News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Nach Verkehrsunfall in Freudenberg: Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang

12. Dezember 20252
(wS/ots) Freudenberg 12.12.2025 | Eine 15-Jährige ist am Donnerstagabend (11.12.2025) bei
einem Verkehrsunfall in Freudenberg verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen war das Mädchen gegen 19:20 Uhr auf der Schulstraße in
Fahrtrichtung der Straße „Hinter der Kirche“ unterwegs. Aus noch ungeklärter
Ursache stürzte die 15-Jährige. Parallel soll ihr ein PKW entgegengekommen sein,
der in Richtung Trulichstraße fuhr. Ob das Auto die Ursache für den Sturz des
Mädchens war, ist noch unklar. Die 15-Jährige kam verletzt in die Kinderklinik.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen und
bittet Zeugen um Hinweise zum Unfallhergang unter der 0271/7099-0.

