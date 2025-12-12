Nach Verkehrsunfall in Freudenberg: Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang

(wS/ots) Freudenberg 12.12.2025 | Eine 15-Jährige ist am Donnerstagabend (11.12.2025) bei

einem Verkehrsunfall in Freudenberg verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen war das Mädchen gegen 19:20 Uhr auf der Schulstraße in

Fahrtrichtung der Straße „Hinter der Kirche“ unterwegs. Aus noch ungeklärter

Ursache stürzte die 15-Jährige. Parallel soll ihr ein PKW entgegengekommen sein,

der in Richtung Trulichstraße fuhr. Ob das Auto die Ursache für den Sturz des

Mädchens war, ist noch unklar. Die 15-Jährige kam verletzt in die Kinderklinik.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen und

bittet Zeugen um Hinweise zum Unfallhergang unter der 0271/7099-0.

Symbolfoto