Alkoholrausch endet im Gewahrsam

(wS/ots) Siegen 12.12.2025 | Am Donnerstagmorgen (11.12.2025) haben zwei junge Männer für mehrere Einsätze im Bereich der Daimlerstraße gesorgt.

In den frühen Morgenstunden, gegen 05:45 Uhr, erhielt die Polizei einen Anruf. Darin gab ein Mitteiler an, dass sich zwei unbekannte Personen in seinem Garten in der Daimlerstraße aufhalten würden.

Nur wenige Minuten später ging ein weiterer Anruf ein. An der Kreuzung Daimlerstraße/Borsigstraße soll ein roter Renault Twingo stehen, bei dem die Windschutzscheibe eingeschlagen wurde und die Beifahrertür offenstehen soll.

Die vor Ort eingesetzten Beamten konnten in dem genannten Garten einen 21-Jährigen und einen 31-Jährigen antreffen. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum. Ein durchgeführter Schnelltest am Einsatzort bestätigte den Verdacht.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die beiden Männer den Twingo beschädigten und anschließend durch den Garten des Melders flüchten wollten. Dabei demolierten sie einige Gegenstände im Garten des Melders und zogen sich selbst leichte Verletzungen zu.

Bereits am Tag zuvor (10.12.2025) fiel der 21-Jährige im Rahmen eines Diebstahls von einem Motorrad in Wilnsdorf auf. Wir berichteten darüber in dem folgenden Artikel: https://wirsiegen.de/2025/12/21-jaehriger-entwendet-motorrad-in-wilden/427654/

Der 21-Jährige und der 31-Jährige wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Siegen gebracht. Dort wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Kriminalpolizei Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen.