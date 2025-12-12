News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Unfall unter Alkoholeinfluss: 52-Jährige übersieht PKW

12. Dezember 20255
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Wilnsdorf 12.12.2025 | In Wilnsdorf hat am Donnerstagnachmittag (11.12.2025) eine
52-Jährige einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht.

Die Frau befuhr gegen 17:35 Uhr die Straße „Elkersberg“ bergab in Richtung des
dortigen Kreisverkehrs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie den von
links kommenden PKW einer 56-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die
beiden Unfallbeteiligten unverletzt blieben.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass die 52-Jährige unter
Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest verlief positiv.

Die Frau kam daraufhin mit zur Polizeiwache in Siegen, wo ihr eine Blutprobe
entnommen wurde. Außerdem stellten die Polizisten ihren Führerschein sicher.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Symbolfoto: wirSiegen.de
Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Nicht zum ersten Mal: Polizei sucht erneut vermisste 12-Jährige

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
« NovemberJanuar »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten