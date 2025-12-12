Unfall unter Alkoholeinfluss: 52-Jährige übersieht PKW

(wS/ots) Wilnsdorf 12.12.2025 | In Wilnsdorf hat am Donnerstagnachmittag (11.12.2025) eine

52-Jährige einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht.

Die Frau befuhr gegen 17:35 Uhr die Straße „Elkersberg“ bergab in Richtung des

dortigen Kreisverkehrs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie den von

links kommenden PKW einer 56-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die

beiden Unfallbeteiligten unverletzt blieben.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass die 52-Jährige unter

Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest verlief positiv.

Die Frau kam daraufhin mit zur Polizeiwache in Siegen, wo ihr eine Blutprobe

entnommen wurde. Außerdem stellten die Polizisten ihren Führerschein sicher.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.