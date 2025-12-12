Unfall unter Alkoholeinfluss: 52-Jährige übersieht PKW

(wS/ots) Wilnsdorf 12.12.2025 | In Wilnsdorf hat am Donnerstagnachmittag (11.12.2025) eine
52-Jährige einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht.
Die Frau befuhr gegen 17:35 Uhr die Straße „Elkersberg“ bergab in Richtung des
dortigen Kreisverkehrs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie den von
links kommenden PKW einer 56-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die
beiden Unfallbeteiligten unverletzt blieben.
Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass die 52-Jährige unter
Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest verlief positiv.
Die Frau kam daraufhin mit zur Polizeiwache in Siegen, wo ihr eine Blutprobe
entnommen wurde. Außerdem stellten die Polizisten ihren Führerschein sicher.
Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.