Nicht zum ersten Mal: Polizei sucht erneut vermisste 12-Jährige

(wS/ots) Erndtebrück Siegen 12.12.2025 | Die Polizei sucht derzeit nach einer 12-Jährigen, die

seit Donnerstagmittag (11.12.2025) aus einer Jugendeinrichtung in Erndtebrück

vermisst wird. Das junge Mädchen war in der jüngeren Vergangenheit bereits

häufiger abgängig.



Bisherige Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nicht zum Aufenthaltsort der

12-Jährigen. Die Polizei sucht daher nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach

dem Mädchen. Das Bild der Vermissten ist im Fahndungsportal unter folgendem Link

veröffentlicht:



https://polizei.nrw/fahndung/189066



Sie wird wie folgt beschrieben:



– ca. 170 cm

– kräftige Statur

– braune Haare, glatte Haare mit Pony

– beiger, flauschiger Pullover

– graue Jogginghose

– Vermisste sieht älter aus



Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

