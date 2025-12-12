Nicht zum ersten Mal: Polizei sucht erneut vermisste 12-Jährige

(wS/ots) Erndtebrück Siegen 12.12.2025 | Die Polizei sucht derzeit nach einer 12-Jährigen, die
seit Donnerstagmittag (11.12.2025) aus einer Jugendeinrichtung in Erndtebrück
vermisst wird. Das junge Mädchen war in der jüngeren Vergangenheit bereits
häufiger abgängig.
Bisherige Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nicht zum Aufenthaltsort der
12-Jährigen. Die Polizei sucht daher nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach
dem Mädchen. Das Bild der Vermissten ist im Fahndungsportal unter folgendem Link
veröffentlicht:
https://polizei.nrw/fahndung/189066
Sie wird wie folgt beschrieben:
– ca. 170 cm
– kräftige Statur
– braune Haare, glatte Haare mit Pony
– beiger, flauschiger Pullover
– graue Jogginghose
– Vermisste sieht älter aus
Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.
