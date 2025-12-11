klaNGVoll, Frohsinn Eschenbach und Neux Quartett verzaubern die Kirche St. Martin

(wS/ngv) Netphen 11.12.2025 | Am Sonntag, 7. Dezember 2025, veranstaltete der Netphener Gesangverein 1861 e. V. (NGV) sein Adventskonzert in der katholischen Kirche St. Martin in Netphen.

Nach dem Eröffnungslied des gemischten Chores klaNGVoll, „Weit, weit weg“ (Hubert von Goisern, Satz: Lorenz Maierhofer), begrüßte der 1. Vorsitzende Dieter Zamponi das Publikum im vollbesetzten Gotteshaus sowie den MGV „Frohsinn“ Eschenbach und das Neux Quartett.

Erster Konzertteil

Im weltlichen ersten Teil präsentierte klaNGVoll unter der Leitung von Chordirektor Dominik Schönauer die Werke

– „Signore delle cime“ (Giuseppe de Marzi),

– „Can you feel the love tonight“ (Elton John, Satz: Mac Huff / Solistin: Renée Schneider) sowie

– „Halleluja“ (Leonard Cohen, Satz: Roger Emerson).

Anschließend trat das Neux Quartett auf, ein reines Streicherensemble aus Musiker*innen der Philharmonie Südwestfalen. Es begeisterte das Publikum mit „Bohemian Rhapsody“ (Queen), „Perfect“ (Ed Sheeran), „Skyfall“ (Adele) und „A Sky Full of Stars“ (Coldplay) – eine Darbietung, bei der es schwerfiel, die Füße stillzuhalten.

Der MGV „Frohsinn“ Eschenbach unter der Leitung von Elisabeth Alfes-Blömer beschloss den ersten Konzertteil mit „Der Weg“ (Peter Schnur / Pasquale Thibaut), „Bound for the Rio Grande“ (Robert Shaw / Alice Parker), „Ich schenk dir einen Schutzengel“ (Ulrich Düllberg) sowie der Uraufführung von „Nothing else matters“ (Andreas Burghardt).

Zweiter Konzertteil

Nach einer kurzen Pause las klaNGVoll-Sängerin Petra Patt den „Weihnachtszauber“ von Anita Menger und führte mit kurzen Erläuterungen durch das weitere Programm.

Zum Auftakt des vorweihnachtlichen zweiten Teils präsentierte das Neux Quartett die Stücke

– „Winter Wonderland“ (Connie Francis),

– „All I Want for Christmas“ (Mariah Carey),

– „Have Yourself a Merry Little Christmas“ (Frank Sinatra) und

– „Jingle Bell Rock“ (Bobby Helms).

Das Publikum dankte mit großem Beifall für diesen stimmungsvollen Vortrag.

Unter erneut begeistertem Applaus folgte der MGV „Frohsinn“ Eschenbach mit

– „Lord, I Want to Be a Christian“ (Helmut Velten),

– „Jedes Kind braucht einen Engel“ (Toni Schneider),

– „Es ist für uns eine Zeit angekommen“ (Nico Nebe) sowie

– „Cantique de Noël“ (Adolphe Charles Adam).

Finale

Den Abschluss gestaltete der gastgebende Chor klaNGVoll mit

– „All night, all day“ (Satz: Dominik Schönauer / Solisten: Niklas Kämpfer, Burkhard Brockt und Karl Eberhard Riebeling),

– „O du stille Zeit“ (Satz: Dominik Schönauer),

– „The First Noël“ (John Stainer) sowie

– „Night of Silence“ (Daniel Kantor / Solistin: Judith Schneider).

Diese Beiträge tauchten die Kirche in eine besonders besinnliche Atmosphäre.

Mit dem gemeinsam von allen Beteiligten und dem Publikum gesungenen „Tochter Zion“ endete ein wunderbares, stimmungsvolles Adventskonzert, das mit stehendem Applaus gewürdigt wurde.

Fotos: NGV 1861 eV

.