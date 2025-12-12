Vormerkung über Kita-Navigator: Eltern können Wunsch-Kita ab sofort auswählen

(wS/si) Siegen 12.12.2025 | Eltern können ab sofort ihre Kinder wieder zur Aufnahme in Kindertageseinrichtungen (Kita) vormerken. Die Vormerkung für das nächste Kindergartenjahr zum 1. August 2026 oder früher, ist über den städtischen Kita-Navigator unter https://siegen.kita-navigator.org und in den Kindergärten vor Ort möglich.

In den Kitas wird über die Vergabe der freien Plätze ab Anfang Februar entschieden. Deshalb sollten Eltern bis Ende Dezember die Wunsch-Kita im Kita-Navigator auswählen und vormerken. Kinder können aber während des gesamten Jahres für Plätze vorgemerkt werden. Alle Eingabewege werden über den Kita-Navigator erfasst. Wenn ein Kind einen Platz erhalten hat, werden automatisch alle weiteren Anmeldungen im Navigator für das Kind gesperrt. Freie Plätze können somit nicht blockiert werden.

Bei Fragen oder Problemen – falls etwa kein Platz in einer Wunscheinrichtung frei ist – hilft das städtische Jugendamt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermitteln und informieren über mögliche Alternativen für die Betreuung.

Alle Informationen zum Kita-Navigator erhalten Eltern auf der städtischen Homepage unter www.siegen.de . Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Jugendamts im Rathaus Weidenau, Weidenauer Straße 211-213, beantworten Fragen telefonisch unter 0271 404 – 2226 oder -2240.